Sülye'de emekle büyüyen cevizler hasatla bahçeleri doldurdu

Hasat başladı:

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde yıl boyunca emek verilen ceviz bahçelerinde hasat başladı. Bahçelerin erken saatlerde hareketlendiği bölgede üreticiler bu sezonun verimi ve kalitesi hakkında olumlu konuşuyor.

Abdullah Dağdelen ile oğlu Ömer Dağdelen çalışmaları ve alınan sonucu değerlendirdi. Ailenin verdiği bilgiye göre, bakımların zamanında yapılması ve iklim koşullarının uygun seyretmesi ürün kalitesini artırdı; bunun sonucunda rekolte beklentilerin üzerinde.

Hasat süreci ve hazırlık:

Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelere gidiyor, topladıkları cevizleri kabuklarından ayırdıktan sonra doğal yöntemlerle kurutmaya bırakıyor. Kurutma tamamlandıktan sonra ürünler ya aile için tüketim ya da pazara sunulmak üzere hazırlanıyor.

Pazar ve talep durumu:

Sülye köyünde yetişen cevizler lezzet ve kalite nedeniyle çevre il ve ilçelerden yoğun talep görüyor. Üreticiler ürünün bölge tüketicileri tarafından beğenildiğini ve pazarda iyi rağbet gördüğünü belirtiyor, bu nedenle sezonun umut verici geçtiğini söylüyorlar.

Dağdelen ailesi, bu yılki verimden memnun olduklarını ifade ederek, iyi bakım ve uygun hava koşullarının sürdüğü bir sezonun hasatla karşılık bulduğunu vurguladı.

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