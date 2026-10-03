Gerekçeli kararda bıçaklı ölümün ağır cezası: Atlas Çağlayan davasında sanığa 18 yıl 10 ay 15 gün

mahkeme kararı ve gerekçeleri:

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan olayına ilişkin Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 8 Eylül 2026 tarihinde hüküm verilmiş; gerekçeli karar daha sonra yazıldı. Heyet, sanık E.Ç. (14 yaşında) hakkında toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gerekçeli kararda, olayda taraflar arasında önceden belirgin bir husumet bulunmadığı, sanığın üzerinde bulundurduğu ve olayda kullandığı bıçağın sustalı çakı benzeri, taşıması ve bulundurulması yasak niteliğinde olduğu vurgulandı. Mahkeme, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçunun sabit olduğuna hükmetti ve sanığın pişmanlık beyanlarının mahkemeyi etkilemeye yönelik biçimsel tutumlar olduğu değerlendirmesine yer verdi.

adli tıp raporu ve fiilin algılanması:

Gerekçede, sanığın suç tarihinde 12–15 yaş grubunda bulunduğu, Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda üzerine atılı suçlar yönünden fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Bu değerlendirme, mahkemenin takdiri indirim uygulamama gerekçelerinin başında geldi.

suçlamalar ve verilen cezalar:

Mahkeme, çocuğa karşı kasten öldürme suçu bakımından ağırlaştırılmış müebbet öngören nitelik bulunduğunu bildirdi; ancak sanığın suç tarihinde 14 yıl 9 ay yaşında olması ve 15'e yakın bulunması dikkate alınarak ölüm suçundan ceza olarak 14 yıl 9 ay hapis tayin edildi. Pişmanlık iddialarının şekli olması nedeniyle bu suçta takdiri indirim uygulanmadı.

Sanığın, müştekiler D.Ç., R.O., T.U.A. ve Y.O.O.'ya yönelik silahla tehdit eylemleri için önce alt sınırdan uzaklaşarak 5 yıl hapis, sonra mağdur sayısı ve oluş şekli nedeniyle artırılarak 7 yıl 6 ay hapse hükmedildi. 12–15 yaş grubunda bulunması dolayısıyla bu cezada kanunen yarı oranında indirim uygulanarak 3 yıl 9 ay hapis olarak kararlaştırıldı; mahkeme, burada da takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Ayrıca sanığın ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçu kapsamında taşıdığı bıçağı kullanması nedeniyle verilen 9 ay hapis cezası, yaş küçüklüğü gerekçe gösterilerek yarıya indirilip 4 ay 15 gün hapis ve daha sonra hükmün kısa süreli olması nedeniyle adli para cezasına çevrildi. Gerekçeli karara göre bu adli para cezası 18.500 TL olarak belirlendi ve ödemelerin 5 taksitte yapılmasına karar verildi.

Mahkeme, sanığın olay sonrası kaçma ve saklanma tutumunu, sosyal ilişkilerini ve pişmanlık beyanlarının mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli niteliğini göz önünde bulundurarak cezalarda takdiri indirim yapılmamasını gerekçe olarak sundu.

Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı