Kilis'te 12 yıllık faili meçhul dosyasında üç şüpheli yakalandı

Kilis'te 2014 dosyası yeniden açıldı

Kilis Acar Köyü'nde, 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson olayına ilişkin dosya yeniden incelendi. Daha önce verilen takipsizlik kararı, yapılan yeni değerlendirmeler sonrası kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı.

soruşturmanın yeniden değerlendirilmesi:

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı çalışmada; yeni Adli Tıp incelemeleri, tanık beyanları ve baz analizleri esas alındı. Bu incelemeler sonucunda, daha önce kapatılan dosyada soru işaretleri giderilerek takipsizlik kararı iptal edildi.

operasyon ve gözaltılar:

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın yeniden açılması, dosyada daha önce eksik kalan teknik ve tıbbi değerlendirmelerin yeniden ele alındığına işaret ediyor. Yakalanan şüphelilerle ilgili işlemler ve soruşturmanın sonraki aşamaları Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülecek.

Adli süreç ilerledikçe, yapılan incelemelerin sonuçlarına göre ek gözaltılar veya adli işlemler gündeme gelebilir; dosya, hukuki değerlendirmeler tamamlanana kadar takip edilecek.

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