Gülistan Doku soruşturmasında aileye bilgi verilmemesi talimatı iddiası

Gülistan Doku soruşturmasında yeni ifadeler

2020'de Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ifade ve iddialar dosyaya girdi. Dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden, operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli arasında yer alan İsmail Erzen ifadesinde, arama çalışmaları ve bilgi akışıyla ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

suyun altından çıkan malzemeler hakkında talimat iddiası:

Erzen, barajda yürütülen arama çalışmalarında su altından çıkarılan malzemelerle ilgili olarak personelinin kendisine "Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin" şeklinde bir talimat verildiğini aktardı. Ailenin, söz konusu malzemeler bulunmasının ardından yaklaşık bir hafta ile 10 gün sonra bilgilendirildiğini belirten Erzen, gecikmenin ailenin emniyete ve yürütülen çalışmalara güvenini azalttığını ve aileyi şüpheye sevk ettiğini söyledi.

görüntüler ve medyaya yansıma iddiası:

Erzen ayrıca soruşturmanın ilk döneminde ulaşılan bir diğer unsurun, Gülistan Doku’ya ait olduğu değerlendirilen araç içi kamera görüntüleri olduğunu ifade etti. Köprü üzerinde bulunan kaydın tutanağının "1-2 gün içerisinde" savcılığa iletildiğini, kısa süre sonra görüntülerin medyaya yansıması üzerine emniyet personelinin sorgulandığını anlattı. Bu süreçte dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Arslan'a yönelik olarak "Biz şerefimizi, haysiyetimizi parayla satmayız" diyerek tepki gösterdiğini belirtti.

Erzen, talimatın kim tarafından verildiğini net olarak hatırlamadığını ifade ederek "Kimsenin günahını almak istemiyorum" dedi ve dosyada rapor ve talimat kayıtlarının bulunabileceğini, kendisinin ise delil karartma ya da veri silme gibi eylemlerde bulunmadığını savundu.

soruşturmanın seyri ve aile avukatının açıklaması:

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Ekim 2026 tarihinde başlatılan yedinci dalga operasyonda şimdiye kadar en az 39 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi. Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, operasyonların önceki altı dalgadan farklı yöntemlerle sürdüğünü, şüphelilerin dosyaya eklenme aşamaları ve suç şüphesinin niteliğine göre sınıflandırıldığını belirtti. Çimen, yürütülen soruşturmanın maddi hakikate ulaşacağı inancını dile getirirken, operasyonun istatistiki sonuçlarının kamuoyuna ayrıca bildirileceğini kaydetti.

Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden yaklaşık altı yıl geçmesine rağmen halen ulaşılamamış olması, ifade ve iddiaları yeniden tartışmaya açtı; özellikle arama süreçleri, delil aktarımı ve aileye bilgi akışındaki gecikmeler dosyada kritik bir soru işareti olarak öne çıkıyor.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA DÖNEMİN TUNCELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİ ARASINDA BULUNAN DÖNEMİN TUNCELİ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİSİ İSMAİL ERZEN, İFADESİNDE SORUŞTURMANIN İLK DÖNEMİNDEKİ ARAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.