Güllü davasının gölgesinde yalan tanıklıkla yargılanan Sultan Nur Ulu beraat talep etti

Duruşmanın içeriği:

Yalova Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Sultan Nur Ulu ile taraf avukatları hazır bulundu. Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter duruşmada şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

Savunma ve tehdide ilişkin iddialar:

Savunmasında ilk etapta doğruyu söylememesinin nedeninin tehdit edildiğini öne süren Sultan Nur Ulu, kendisine 'Ben yanarsam seni de yakarım' denildiğini, kendisine intihar mektubu yazdırıldığını ve bir keresinde arabanın frenlerinin tutmadığı yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. Ulu, o dönemdeki avukatı Burçe Gülhan Gözeler'in kendisine inanmayacaklarını söylediğini ifade ettiğini belirterek doğru zamanı beklediğini ve bu nedenle sustuğunu anlattı. Ulu duruşmada beraatini talep etti.

Müştekinin avukatından yeni suç duyurusu ve uzmanlık raporları:

Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, duruşmada Sultan Nur Ulu ile Kervan Eminoğlu hakkında iştirak halinde kasten öldürme suçlamasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çelik, yeni deliller ve ses kayıtlarına ilişkin inceleme sonuçlarının ortaya çıktığını belirterek söz konusu soruşturmanın tamamlanması amacıyla davanın ertelenmesini talep etti ve kasten öldürme dosyasının ile yapılan suç duyurusuna ilişkin soruşturmanın bekletici mesele yapılmasını istedi.

Çelik duruşma sonrası, uzmanlık raporlarında şüpheler bulunduğunu belirterek bunun kişilerin kesin suçluluğunu göstermediğini, incelemelerin ardından gerçeğin ortaya çıkacağını ve adalete güven duyduklarını söyledi.

Tarafların ifadelerinden bazı farklılıklar ve ek inceleme talepleri öne çıktı; müşteki tarafı yeni deliller üzerinden soruşturmanın genişletilmesini hedefliyor.

Savunma görüşü ve mahkeme kararı:

Sanık avukatı Erol Özgüç ise müvekkilinin o dönemde bir başkasını korumak amacıyla doğru zamanı beklediğini savundu ve karşı tarafın taleplerini Tuğyan Ülkem Gülter'ı kurtarmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi. Özgüç, "Cinayet dosyasında yapamadıklarını bu dosyada yapmaya çalışıyorlar" diyerek sunulan belgelerin hedefinin belli olduğunu belirtti. Ayrıca ilerleyen aşamalarda müvekkilinin Tuğberk Yağız Hamza Gülter hakkında da konuşabileceğini söyledi, ceza yargılamasında delillerin toplanmasının ve masumiyet karinesinin önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Güllü'nün ölümüne ilişkin kasten öldürme suçundan verilen hükmün henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle ilgili dosyanın kesinleşmesinin beklenmesini talep etti; adli kontrol tedbirinin devam edip etmeyeceği hususunu mahkemenin takdirine bıraktı.

Mahkeme, Güllü'nün ölümüne ilişkin kasten öldürme suçundan verilen hükmün kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi. Ulu hakkında adli kontrol kararı kaldırılırken duruşma ertelendi.

SULTAN NUR ULU