Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 55,9695 -0,23%
Bist 11.750,70 +0,76%
Altın Gram 6.554,84 +0,72%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,79 +1,42%
--°

Güllü davasının gölgesinde yalan tanıklıkla yargılanan Sultan Nur Ulu beraat talep etti

Yalova'da Güllü davasında yalan tanıklıkla yargılanan Sultan Nur Ulu, tehdit edildiğini söyleyip beraat istedi; mahkeme dosyanın kesinleşmesini bekleyecek.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Güllü davasının gölgesinde yalan tanıklıkla yargılanan Sultan Nur Ulu beraat talep etti

Duruşmanın içeriği:

Yalova Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Sultan Nur Ulu ile taraf avukatları hazır bulundu. Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter duruşmada şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

Savunma ve tehdide ilişkin iddialar:

Savunmasında ilk etapta doğruyu söylememesinin nedeninin tehdit edildiğini öne süren Sultan Nur Ulu, kendisine 'Ben yanarsam seni de yakarım' denildiğini, kendisine intihar mektubu yazdırıldığını ve bir keresinde arabanın frenlerinin tutmadığı yönünde uyarılar yapıldığını söyledi. Ulu, o dönemdeki avukatı Burçe Gülhan Gözeler'in kendisine inanmayacaklarını söylediğini ifade ettiğini belirterek doğru zamanı beklediğini ve bu nedenle sustuğunu anlattı. Ulu duruşmada beraatini talep etti.

Müştekinin avukatından yeni suç duyurusu ve uzmanlık raporları:

Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, duruşmada Sultan Nur Ulu ile Kervan Eminoğlu hakkında iştirak halinde kasten öldürme suçlamasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çelik, yeni deliller ve ses kayıtlarına ilişkin inceleme sonuçlarının ortaya çıktığını belirterek söz konusu soruşturmanın tamamlanması amacıyla davanın ertelenmesini talep etti ve kasten öldürme dosyasının ile yapılan suç duyurusuna ilişkin soruşturmanın bekletici mesele yapılmasını istedi.

Çelik duruşma sonrası, uzmanlık raporlarında şüpheler bulunduğunu belirterek bunun kişilerin kesin suçluluğunu göstermediğini, incelemelerin ardından gerçeğin ortaya çıkacağını ve adalete güven duyduklarını söyledi.

Tarafların ifadelerinden bazı farklılıklar ve ek inceleme talepleri öne çıktı; müşteki tarafı yeni deliller üzerinden soruşturmanın genişletilmesini hedefliyor.

Savunma görüşü ve mahkeme kararı:

Sanık avukatı Erol Özgüç ise müvekkilinin o dönemde bir başkasını korumak amacıyla doğru zamanı beklediğini savundu ve karşı tarafın taleplerini Tuğyan Ülkem Gülter'ı kurtarmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi. Özgüç, "Cinayet dosyasında yapamadıklarını bu dosyada yapmaya çalışıyorlar" diyerek sunulan belgelerin hedefinin belli olduğunu belirtti. Ayrıca ilerleyen aşamalarda müvekkilinin Tuğberk Yağız Hamza Gülter hakkında da konuşabileceğini söyledi, ceza yargılamasında delillerin toplanmasının ve masumiyet karinesinin önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Güllü'nün ölümüne ilişkin kasten öldürme suçundan verilen hükmün henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle ilgili dosyanın kesinleşmesinin beklenmesini talep etti; adli kontrol tedbirinin devam edip etmeyeceği hususunu mahkemenin takdirine bıraktı.

Mahkeme, Güllü'nün ölümüne ilişkin kasten öldürme suçundan verilen hükmün kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi. Ulu hakkında adli kontrol kararı kaldırılırken duruşma ertelendi.

SULTAN NUR ULU

SULTAN NUR ULU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaplı'da kaybolan 3 çocuk babası için seferberlik: jandarma ve köylüler arıyor
images

Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Aliağa patlamasında hayatını kaybeden Fa...
images

Edirne'de sis Selimiye Camii'ni örtü gibi sardı, görüş 50 metreye düştü
images

Çanakkale'de jandarmanın huzur uygulaması 22 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Aliağa patlamasında hayatını kaybeden Fatih Işık toprağa verildi

Merkezefendi Tarihi Fırını'nda simide coğrafi işaret mührü

Bayburt’ta toprakla buluşan bin fidan gelecek nesillere miras bıraktı

Edirne'de sis Selimiye Camii'ni örtü gibi sardı, görüş 50 metreye düştü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi