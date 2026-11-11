Ümraniye'de kontrolü kaybeden kamyonet yeşile savruldu, sürücü yaralandı

kaza ayrıntıları:

Ümraniye TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde saat 11.45 civarında bir kamyonetin yoldan çıkarak yeşillik alana savrulduğu bildirildi. İddiaya göre, seyir halindeki sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araçta beyaz eşya yüklü olduğu, kazanın ardından kamyonetin yol kenarındaki yeşil alana uçtuğu aktarıldı.

müdahale ve yaralıya ilk yardım:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kaza bölgesine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Resmi makamlardan yaralının sağlık durumu hakkında henüz detaylı açıklama yapılmadı.

soruşturma ve trafik etkisi:

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı; ekipler delil toplama ve kaza nedenine ilişkin tespit çalışması yürütüyor. Yetkililer, kazanın otoyol trafiğine etkisi ve sebep olabileceği hasarın boyutu konusunda bilgi vereceklerini bildirdi.

ÜMRANİYE TEM OTOYOLU KADIKÖY İSTİKAMETİNDE KONTROLDEN ÇIKAN BEYAZ EŞYA YÜKLÜ KAMYONETİN YEŞİLLİK ALANA UÇTUĞU KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.