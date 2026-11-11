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Taşınmaz üzerinden geliri akladıkları iddia edilen 7 kişi gözaltında

Bakırköy'deki soruşturmada, uyuşturucu gelirlerini aile üyeleri adına taşınmaz alarak akladıkları değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı; 17 taşınmaza el konuldu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Taşınmaz üzerinden geliri akladıkları iddia edilen 7 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye, Almanya ve İsviçre bağlantılı uyuşturucu madde ticareti faaliyetlerine iştirak ettikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, elde edilen gelirlerin doğrudan kullanılması yerine aile bireyleri adına alınan taşınmazlar üzerinden aklandığı iddiası üzerine yoğunlaşıldı.

Mali tespitler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporunda, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri gayrimenkul edinimi şeklinde değerlendirdiğine ilişkin bulgular aktarıldı. Raporda, çoğunluğu hisseli olmak üzere toplam 17 taşınmaz tespit edildi. Bu tespitler soruşturmanın yönünü belirlerken, mülklerin dağılımı ve mülkiyet kayıtlarındaki isim değişiklikleri üzerinde de duruldu.

Gözaltı ve el koyma işlemleri

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü düzenledi. Operasyon neticesinde 7 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatıldı. Ayrıca, şüphelilerin adına kayıtlı 17 taşınmaza ilişkin olarak, 'kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçtan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe bulunduğu' gerekçesiyle el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturma; mülklerin edinim süreci, finansal akışların izlenmesi ve şüphelilerin uluslararası bağlantılarının çözümlenmesi yönünde devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek gözaltı ve adli işlemler olabileceğini belirtiyor.

Uyuşturucudan elde ettikleri paraları taşınmaz alarak aklayan şüphelilere operasyon: 7...

Uyuşturucudan elde ettikleri paraları taşınmaz alarak aklayan şüphelilere operasyon: 7 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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