Erzurum'un topraklarına şehitlerin hatırası fidan oldu

Erzurum'da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü etkinliği

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Erzurum'da düzenlenen programlarda, şehir genelinde 9 lokasyonda toplam 11 bin 950 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliklerden biri Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde gerçekleştirildi ve burada da geniş bir katılım sağlandı.

etkinlikteki katılımcılar ve anma:

ETÜ'deki programa, protokol üyeleri ve kurum temsilcilerinin yanı sıra 35 emniyet şehidinin aileleri de katıldı. Etkinlikte konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ormanların karbonu emip temiz oksijen ürettiğini, toprağı kökleriyle tutarak sel ve erozyon gibi afetleri önlediğini ve yeraltı su kaynaklarını beslediğini vurguladı. Vali Aydın Baruş ise ormanların vatanın bekçileri olduğunu belirterek, şehitlerin hatırasını yaşatacak fidanların toprakla buluşturulmasının programı daha anlamlı kıldığını ifade etti.

hedefler, saha ve sayısal veriler:

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt etkinliğin bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" mottosuyla yürütüldüğünü söyleyerek, Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerdeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı. Karakurt, bölge genelinde 6 ilde 376 hektarlık alanda 6 adet Karbon Yutak Ormanı tesis edildiğini ve bu alanlarda toplam 156 bin 500 fidanın dikildiğini belirtti. Erzurum içinde bu özel günde 9 lokasyonda 11 bin 950 fidanın toprağa verildiği; ETÜ kampüsündeki alanda ise 18 dönüm sahaya 2 bin fidan diktikleri kaydedildi.

Karakurt ayrıca, Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki diğer lokasyonlarda Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 44 lokasyonda 189 bin 650 fidanın daha dikildiğini ve 2026 yılı içinde Erzurum'da 71 bin adet toprak muhafaza ve erozyon kontrolü, 161 bin 600 adet ise ağaçlandırma çalışmaları olmak üzere toplam 232 bin 600 fidanın yanı sıra doğal gençleştirme çalışmaları sonucunda 6 milyon adet tohumu da toprağa verdiklerini; böylece ilin 2026 yılı faaliyetleri kapsamında toplam 6 milyon 232 bin 600 fidan ve tohumun toprakla buluştuğunu aktardı.

Konuşmaların ardından programda fidan dikimi gerçekleştirildi, şehit yakınları protokolle birlikte etkinliğe katıldı. Ayrıca Kızılay Erzurum Şubesi etkinlikteki katılımcılara sıcak çorba ikram etti. Organizasyon yetkilileri bu tür etkinliklerin hem çevresel koruma hem de toplumun ortak anma pratikleri açısından önemine dikkat çekti.

ERZURUM'DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA, 9 LOKASYONDA 11 BİN 950 ADET FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE DÜZENLENEN AĞAÇ DİKİMİ ETKİNLİĞİNDE 35 EMNİYET ŞEHİDİNİN AİLELERİ HAZIR OLDU.