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Erzincan'da ekim bilançosu: 378 olay, 46 aranan yakalandı

Erzincan polisi ekim ayında 378 asayiş olayını aydınlattı; 46 aranan yakalandı, 10 kayıp bulundu, silah ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da ekim bilançosu: 378 olay, 46 aranan yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekim ayı bilançosu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla ekim ayında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Açıklanan bilançoya göre ekim ayındaki 378 asayiş olayının tamamı aydınlatıldı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı ve kayıp olarak aranan 10 kişi bulundu.

uygulama ve denetim faaliyetleri:

Ekiplerin çalışmaları kapsamında yapılan uygulamalarda toplam 63 bin 369 kişi ile 8 bin 850 araç sorgulandı. Haklarında kesinleşmiş toplam 98 yıl 20 gün hapis cezası bulunan aranan 46 şahıs yakalandı. Bu kapsamlı sorgulama ve denetimler, kent genelinde suç odağı olabilecek unsurların tespitine katkı sağladı.

ele geçirilen malzemeler ve uyuşturucu bilançosu:

Çalışmalarda1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 17,31 gram esrar, 3,28 gram metamfetamin, 2,4 gram sentetik kannabinoid, 0,83 gram sentetik ecza, 10 sentetik hap ve 460 içime hazır bonzai ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 8 bin 850 araç kontrol edildi; kurallara aykırı davranışlarda bulunan 32 araç ve şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 20 kişiye idari para cezası kesildi.

suç dağılımı ve değerlendirme:

Asayiş olaylarının dağılımında yüzde 53,2 ile kişilere karşı işlenen suçlar ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 26,1 ile malvarlığına karşı işlenen suçlar, yüzde 13 ile millete ve devlete karşı işlenen suçlar, yüzde 6,6 ile topluma karşı işlenen suçlar ve yüzde 1,1 ile takibi gereken suçlar izledi. Yetkililer, elde edilen sonuçların denetimlerin etkinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ERZİNCAN’DA POLİS EKİPLERİNCE EKİM AYINDA MEYDANA GELEN 378 ASAYİŞ OLAYININ TAMAMI AYDINLATILDI...

ERZİNCAN’DA POLİS EKİPLERİNCE EKİM AYINDA MEYDANA GELEN 378 ASAYİŞ OLAYININ TAMAMI AYDINLATILDI, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 46 KİŞİ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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