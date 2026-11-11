Polisin hızlı müdahalesi balkondan düşen çocuğu kurtardı

olayın gelişimi:

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Işık Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda dün gerilim dolu anlar yaşandı. Apartmanın ikinci katında oyun için balkona çıkan E.E.Ö., balkon camından dışarı çıkarak bir daha içeri giremedi. Ailesi çocuğun balkonda, doğalgaz borusuna tutunmuş halde olduğunu görünce durumu telefondan 112'ye bildirdi.

polisin hızlı müdahalesi:

Olay yerine ilk ulaşan görevli trafik polisi Halil Demir oldu. Çocuğun balkondan aşağı doğru kaydığı ve çevredekilere "Dayanamıyorum artık" dediği anlar üzerine Demir, itfaiye ekipleri beklemeden harekete geçti. İkinci kattaki yan komşunun balkonuna çıkan polis memuru, balkondan kendini dışarı uzatıp küçük çocuğu güvenli bir şekilde aldı.

Kurtarma anı çevredekiler tarafından takdirle karşılandı; polis memurunun saniyelerle yarışan müdahalesi olası bir facianın önüne geçti. Aile ve mahalle sakinleri, görevlilere teşekkür etti. Yetkililerden konuya ilişkin başka bir açıklama yapılmadı.

BİLECİK'TE BİR EVİN BALKONUNA ÇIKAN ÇOCUĞU AŞAĞI DÜŞMEK ÜZEREYKEN POLİS SON ANDA KURTARDI.