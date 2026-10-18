Vali Gül: Ayazağa'da hayat normale dönene kadar sahada kalacağız

İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli yağışın etkilediği Sarıyer Ayazağa'da akşam saatlerinde incelemelerde bulundu ve bölge esnafıyla bir araya gelerek sorunları dinledi.

İnceleme ve kısa vadeli hedefler:

Vali Gül, yetkililerin çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu takip etti. Bakanlarımız geldiler." dedi. Bölgede kısa, orta ve uzun vadeli yapılacaklar olduğunu söyleyen Gül, "Kısa vadede yapılacak işleri Pazartesi’ye kadar tamamlayacağız."

Bu kapsamda öncelikli olarak suların temizlenmesi, caddelerin temizlenmesi ile zarar ve ziyan tespitlerinin yapılacağı ve tespit edilen tutarların Pazartesi günü hesaplara yatırılacağı bildirildi. Amaç, hayatın en kısa sürede normale dönmesini sağlamak.

Orta ve uzun vadeli adımlar:

Vali Gül, orta vadede problemli alanların yıkılarak gerekli dere ıslah çalışmalarının başlatılacağını vurguladı. Yetkililerin olabildiğince hızlı aksiyon alacağını belirten Gül, çözümün sürekliliği için planların hazırlandığını aktardı.

"Hayat normalleşene kadar, herkes evine gidene kadar biz burada sizlerle birlikte olacağız." ifadelerini kullanan Gül, yerel halkla dayanışma ve koordinasyonun sürdürüleceğini söyledi.

Yıkım çalışmaları ve tespit edilen yapılar:

Öte yandan dere yatağında yapılan tespitlerde, Kur'an kursu, spor salonu ve 16 adet dükkan belirlendi; bu yapılar için yıkım çalışmalarına akşam saatlerinde de devam edildiği kaydedildi. Yetkililer, bölgedeki riskli yapıların kaldırılmasının ardından ıslah çalışmalarının hızlanacağını açıkladı.

VALİ DAVUT GÜL: HERKES EVİNE GİDENE KADAR BİZ BURADA SİZLERLE BİRLİKTE OLACAĞIZ