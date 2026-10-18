Bolu'da sağanak sokakları göle çevirdi: sitenin zemin katında 6 daire su altında

Bolu'da yoğun yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

Bolu'da sabah başlayan ve gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak, kent merkezinde hayatı zorlaştırdı. Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde yolların göle dönmesiyle birlikte Köroğlu Sitesi'nin 6 katlı E Blokunun zemin katındaki 6 daire suyla doldu. Evlerine dolan suyu ilk etapta kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışan site sakinleri, çalışmalarının yetersiz kalması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ekipler hızla müdahale etti:

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Görevliler, suyun tahliyesi için ekipmanlarla çalışmaya başladı. Bölgede rögarların da taşıdığı, caddelerde su birikintilerinin oluştuğu bildirildi. Yetkililer özellikle zemin katlarda yaşayanları tedbirli olmaya çağırdı.

Sitelerdeki tahliye çabaları ve yaşananlar:

Suyun yükseldiği dairelerden birinde oturan Kayahan Çatak, saat 19.00 sıralarında cam önünde su birikintisi ve sızıntı fark ettiklerini anlattı. Çatak, "Eşyalarımız ıslanmaya başladı. Kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık ama su 30 santimetreye kadar yükseldi. Tahliye edemeyince 112'yi aradık. Ekipler geldi, şu an suyu boşaltmaya başladık. Dışarıda su yarım metre, evin içerisinde ise 30 santimetre. Aynı zamanda rögarlar da taşıyor" dedi.

Bölgede ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor; site yönetimi ve mahalle sakinleri, benzer olaylara karşı önlem almanın önemine dikkat çekti.

BOLU’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BİR SİTENİN ZEMİN KATINDAKİ 6 DAİREYİ SU BASTI. EVLERİNE DOLAN SUYU KENDİ İMKANLARIYLA TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA AFAD, İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KOŞTU.