Sürüş kontrolünü kaybeden araçlar iki kazaya yol açtı, 21 kişi yaralandı

Olay yerinde müdahale ve yaralı sayısı:

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde aynı gün içinde iki farklı noktada meydana gelen trafik kazalarında toplam 21 kişi yaralandı. Her iki olayda da bölgede görevlendirilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı şekilde sevk edilerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar hastanelere nakledildi.

İlk kaza: Sakçagözü Mahallesi:

İlk kaza, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sürücü F.D. idaresindeki 80 AHV 272 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen D.M.K. yönetimindeki 07 AHF 020 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan ilk müdahale sonrası kazada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza: Durmuşlar ve Gözlühöyük yakınları:

Günün diğer kazası kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, S.A. yönetimindeki 46 AOR 403 plakalı panelvan tipi araç kontrolden çıkarak savruldu ve yan yattı. Kaza sonrası olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekipleri ile itfaiye ve jandarma müdahale etti; bu kazada 12 kişi yaralanarak hastanelere sevk edildi.

Her iki kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı ve olayların nedeni ile sorumlulukların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

GAZİANTEP’TE 2 FARKLI KAZADA 21 KİŞİ YARALANDI