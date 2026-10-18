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Adana'da gece yarısı motosikletli kişilerin attığı patlayıcı evde geniş hasara yol açtı

Adana Koza Mahallesi'nde motosikletli kişiler ev kapısına el yapımı patlayıcı attı; patlamada yaralanma yok, 2'si çocuk 5 kişi kontrol edildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 01:04

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 01:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da gece yarısı motosikletli kişilerin attığı patlayıcı evde geniş hasara yol açtı

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1697 Sokak'ta, saat 23.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin motosikletle sokağa gelerek Ali T.'nin evinin kapısına el yapımı patlayıcı attığı bildirildi. Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırıldı, içeride bulunan 2'si çocuk 5 kişi panik halinde dışarı çıktı. Olayda yaralanma olmadığı, ancak evde geniş çaplı hasar oluştuğu aktarıldı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı olarak evde bulunan 2'si çocuk 5 kişi'nin kontrolünü yaptı; yapılan kontrollerde yaralanma tespit edilmedi. Çevre sakinleri patlama sesinin çevredeki birçok mahalleden duyulduğunu belirtti.

Polis çalışması:

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerine bölgeye özel harekât ekipleri de destek verdi. Emniyet, motosikletli saldırganların yakalanması için kamera kayıtlarının incelenmesi, görgü tanıklarının dinlenmesi ve delil toplama çalışmalarını kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, saldırganların kimlik ve kaçış güzergâhını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA&#039;DA BİR EVE, MOTOSİKLETLE GELEN KİMLİĞİ BELİRSİZ 2 KİŞİ TARAFINDAN EL YAPIMI PATLAYICI...

ADANA'DA BİR EVE, MOTOSİKLETLE GELEN KİMLİĞİ BELİRSİZ 2 KİŞİ TARAFINDAN EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI. PATLAMADA YARALANAN OLMAZKEN EVDE GENİŞ ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ. POLİS, SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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