Başkan bizzat mülakata katıldı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye ilçesinde hizmet verecek Toplum Ruh Sağlığı ve Otizm Merkezi için istihdam edilecek 4 özel eğitim eğitmeni alım sürecinin mülakatına bizzat başkanlık etti. Sürecin başlangıcından itibaren belediyede önceliğin şeffaflık ve liyakat olduğunu belirten Gülpınar, adayların adlarının değil numaralarının kullanıldığı bir değerlendirme yöntemi uygulandığını açıkladı.

Değerlendirme nasıl yapıldı:

Mülakata toplam 46 geçerli ve onaylı başvuru bulundu. Başvuru sahipleri, isimleri söylenmeden, kendilerine verilen numaralarla içeriye alındı. Adaylar, sınav esnasında küre içindeki kağıtlardan soruları çekerek yanıt verdi; değerlendirme süreci kamera kaydı altında gerçekleştirildi.

Gülpınar, değerlendirmenin etkilenmeden yapılması için yöntemleri ayrıntılı anlattı: "İçeri giren arkadaşların hiçbirinin adını sormadık. Hepsine birer numara verdik. Kendileri numaralarını kendileri belirlediler. İçeri sadece numara olarak girdiler. İsimlerini hiçbir şekilde bilmeden, tesir altında kalmadan puanlamamızı yaptık."

Katılımcılar ve hedeflenen sonuç:

Mülakata Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Abdulletif Kaygan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sevil Soysal Maral ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fethiye Kılıçarslan da katıldı. Belediye yönetimi, daha önce belediye personel alımları için gerçekleştirdiği 18 kuranın ardından bu uygulamayla da şeffaflığı pekiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Başkan Gülpınar, yapılan eleştiri ve spekülasyonlara cevaben sürecin güven ortamı oluşturmak için üniversiteden akademisyenlerin dahil edilip kamera kaydı altında yürütüldüğünü vurguladı: "Torpil denen kavramın rafa kalkması için baştan beri mücadele ediyoruz."

Değerlendirme sonucu eşit puan alan veya birbirine yakın başarı gösteren adaylar arasında hak ve hakkaniyet gözetilerek kura çekilecek. Gülpınar, kuranın Perşembe günü yapılacağını ve sonrasında görevlendirilen adayların merkezde tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını söyledi.

Mülakata katılan adaylar, uygulanan numaralı değerlendirme yöntemi ve kamera kaydı uygulamasıyla sürecin şeffaf bir ortamda yürütülmesinden memnun olduklarını belirtti ve Başkan Gülpınar ile ekibine teşekkür etti. Belediye yetkilileri, atamalarda bilgi, birikim ve donanım esaslı hareket ettiklerini, akrabalık veya yakınlık gibi unsurların değerlendirmeye hiç etki etmediğini ifade etti.

BAŞKAN GÜLPINAR MÜLAKATA BAŞKANLIK ETTİ