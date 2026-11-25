Günpınar güzergahında ulaşım durdu:

Malatya'nın Darende ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini birbirine bağlayan Günpınar güzergahı, bölgede meydana gelen heyelan ve zemin çökmeleri nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, güvenlik riski yüksek olan üst kesimlerde ulaşımın güvenli olmadığını belirterek alternatif düzenlemeye geçti.

Neden kapatıldı ve teknik çalışma:

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Hakan Demir, heyelanlı alanda jeolojik etüt ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Demir, özellikle Günpınar Şelalesi üzerindeki yolun zemin hareketliliği nedeniyle trafiğe kapatıldığını ve bölgenin detaylı olarak incelendiğini söyledi.

Bu süreçte Darende ve Kayseri yönünden Elbistan'a gidecek sürücülerin Karaoğuz Mahallesi güzergahını kullanmaları istendi. Uygulanan alternatif yönlendirme, ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesine odaklanıyor.

Yerel ulaşım düzenlemeleri ve onarım planı:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise yaz aylarında başlayan göçükler ve zemindeki hareketliliğin yolda kaymalara yol açtığını belirtti. Bozkurt, Elbistan yönüne ulaşımın Karaoğuz Mahallesi üzerinden sağlandığını, Darende merkezine erişimde ise Palanga, Yeniköy, Gaziköy ve Yarımca mahallelerinin Kurudere bağlantısı ve Günpınar yokuşu üzerinden bağlandığını aktardı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alternatif güzergahlarda iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Bozkurt, mevcut durumun sürekli izleneceğini ve yolun önümüzdeki yıl asfalt programına alınmasının planlandığını belirterek güvenli ulaşım sağlanana dek çalışmaların süreceğini vurguladı.

DARENDE-ELBİSTAN YOLUNDA HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIM KAPATILDI