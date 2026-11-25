Operasyonun gelişimi

Aksaray merkezde gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Adana'dan Aksaray'a bir otomobille uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Bilgiler doğrultusunda, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kimlikleri tespit edilen şahıslar ve plakası belirlenen araç teknik ve fiziksel takibe alındı.

Bir süre süren izleme ve delil toplama çalışmalarının ardından ekipler operasyon emri verdi ve şüpheli araç üzerinde arama gerçekleştirildi.

İrma'nın aramadaki rolü:

Arama sırasında görevli narkotik detektörü köpek İrma araca girerek detaylı bir koku taraması yaptı. İrma, burnuyla kokuyu alıp saklama yerini belirledikten sonra ekiplere patisiyle işaret etti. O anlar polis kameralarına yansıdı; köpeğin gösterdiği noktada yapılan incelemede uyuşturucu maddeler bulundu.

ele geçirilenler ve gözaltılar:

Araçtaki ve şüphelilerin ikametindeki aramalarda toplamda 70 gram sentetik kannabinoid, 35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5 gram metamfetamin, ayrıca 1 adet ruhsatsız tüfek ile 1 adet kartuş ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, şehirlerarası sevkiyat ihbarının takibi, teknik ve fiziki çalışmaların koordinasyonu ile narkotik köpeğinin etkin kullanıldığı bir operasyon örneği olarak kayda geçti.

Narkotik köpeği İrma araca zulalanmış uyuşturucuyu böyle buldu