Karabük'te uygulamalı robotik ve kodlama etkinliği:

Karabük Alparslan Gazi Anadolu Lisesi'nde Hikmet Projesi kapsamında gerçekleştirilen "Eşit Eller, Akıllı Şehir" adlı uygulamalı robotik ve kodlama etkinliğinin açılışı yapıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Şube Müdürü Emine Bilge Karataş katıldı.

etkinliğin hedefleri:

23-29 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikle öğrencilerin bilişim, kodlama, robotik ve STEM alanlarındaki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Etkinlikte özellikle kız öğrencilerin bu alanlara aktif katılımlarının teşvik edilmesine vurgu yapılıyor ve okul bünyesinde yeni kurulan yenilikçi sınıfın tanıtımı planlanıyor.

yenilikçi sınıf ve denetim:

Açılışın ardından Milli Eğitim Müdürü Akbaş, yenilikçi sınıfta gerçekleştirilen etkinlikleri ve öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Proje çerçevesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Akbaş, bu tür çalışmaların bilimsel düşünme, problem çözme, üretme ve teknolojiyi etkin kullanma becerilerini geliştirdiğini belirtti. Akbaş, projeye emek veren Okul Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, öğretmenler ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KARABÜK ALPARSLAN GAZİ ANADOLU LİSESİ'NDE "HİKMET PROJESİ" ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN "EŞİT ELLER, AKILLI ŞEHİR" ADLI UYGULAMALI ROBOTİK VE KODLAMA ETKİNLİĞİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.