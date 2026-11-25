Merz'in ana mesajı:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Bundestag'da 2027 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna’ya verdiği desteğe yönelen eleştirilere yanıt verdi. Merz, Rusya'nın hedeflerinin yalnızca Ukrayna ile sınırlı olmadığını belirterek Avrupa'nın tutumunu netleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya ne istediğini çok iyi biliyor ve Rusya, Ukrayna’dan daha fazlasını istiyor. Merz, bunu anlamayanların Rusya’nın gerçek hedeflerini göremediğini söyledi ve Moskova’nın yalnızca Ukrayna’da değil, Polonya’da, Karadeniz’de ve uzayda da gerginliği tırmandırdığını ifade etti.

Başbakan, Berlin’de geçen hafta gerçekleşen Gönüllüler Koalisyonu toplantısına atıfta bulunarak toplantıda Amerikalıların da bulunduğunu ve Avrupalıların bu konuda hemfikir olduğunu vurguladı. Merz, ortak kararlılığın "gerçek bir barışa yönelik ihtiyatlı bir iyimserliğe" olanak sağladığını belirtti ve Ukrayna’ya verilen desteğin yalnızca insani değil, aynı zamanda Avrupa’nın özgürlüğüyle de ilgili olduğunu söyledi.

Mecliste 2027 bütçesi konuşması:

Merz, 2027 yılı bütçesini değerlendirirken Almanya'nın jeopolitik, teknolojik ve demografik açıdan zor bir dönemde olduğunu ifade etti. Bütçenin, halkın dile getirdiği kaygıları dürüstçe yansıttığını ancak önümüzdeki yıllardaki tüm mali soru işaretlerine tam yanıt getirmediğini belirtti.

Artık vergilerden elde ettiğimiz gelirlerle idare edeceğiz, çocuklarımızın ve torunlarımızın siyasi olarak serbestçe tasarruf edebildikleri, çok fazla ve çok uzun süredir alıştığımız her şeyi artık karşılayamayacağız. Merz, gelecek nesillerin kendi geleceklerini şekillendirebilmeleri için gerekli mali imkan ve özgürlükleri korumanın hükümetin görevi olduğunu vurguladı.

Avrupa bütçesi ve öncelikler:

Merz, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yarın ve cuma günü toplanacak zirvede Avrupa Birliği’nin 2028–2034 dönemine ait bütçesinin görüşüleceğini hatırlattı. Bu müzakerelerde harcamaların sınırlandırılması ve kaynakların öncelikle güvenlik ile rekabet gücü gibi Avrupa’yı güçlendiren alanlara yönlendirilmesi için ısrar edeceğini belirtti.

Başbakan, bu tür odaklanmanın Almanya için ek güvence sağlayacağını; ülkenin dünya sahnesinde pasif bir oyun topu olmaktan çıkıp dünyayı şekillendirebilecek pozisyona gelmesinin garantisi olduğunu söyledi. Merz, Avrupa’nın daha güçlü olmasının hem ekonomik hem de stratejik dayanıklılığı artırdığını ekledi.

Kamuoyu, AfD eleştirileri ve kamuoyu araştırmaları:

Konuşmasında, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Kiev’e verilen desteği eleştirdiğini anımsatan Merz, kamuoyundaki tartışmalara da değindi. Hafta başında Forsa tarafından açıklanan araştırmaya göre, Almanya’da Ukrayna’ya askeri desteğe karşı çıkanların oranı %53 olurken, destekleyenlerin oranı %46 olarak ölçüldü.

Aynı araştırmada, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savunmasının Almanya ve Avrupa’nın güvenliğini koruduğu görüşüne katılanların oranı %50 iken, %48 bu görüşe katılmadığını bildirdi. Merz, bu tartışmalara rağmen Avrupa’nın değerleri gereği saldırıya uğrayanlara destek vermesinin zorunlu olduğunu savundu.

Merz ayrıca Ukrayna’ya verilen desteğin Almanya için tek taraflı bir yardım olmadığını, savunma alanında örneğin insansız hava araçları gibi kazanımların ve şirketler arasındaki işbirliğinin Almanya’ya da yarar sağladığını belirtti.

Genel olarak Merz'in mesajı, Rusya’nın daha geniş hedefleri bulunduğu; bu nedenle Avrupa’nın kararlı, birleşik ve önceliklerini güvenlik ile rekabet gücü üzerine kurarak yanıt vermesi gerektiği oldu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı yardımlara yönelik eleştirilere cevap verdi, "Rusya Ukrayna'dan daha fazlasını istiyor. Bu yüzden Avrupalılar olarak, Rusya'ya her anlamda sınırlarını göstermeliyiz ve göstereceğiz" dedi.