Düğün töreninde bıçaklı kavga: Erzurum'da üç kişi yaralandı

Erzurum'da düğün salonunda çıkan bıçaklı kavga

Erzurum'un Yunusemre Mahallesi Özmeral Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda, saat 20.30 sıralarında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Olay sırasında salonda büyük panik yaşandı.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, düğün merasimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle arbede başladı. Çatışma kısa sürede büyüdü ve kalabalık ortamda birden fazla kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, öfkeli ve panik halindeki kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ERZURUM'DA YUNUSEMRE MAHALLESİ'NDE BİR DÜĞÜN SALONUNDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.