Dolar 49,5166 +0,10%
Euro 55,4708 -0,11%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.656,29 +0,26%
EUR/USD 1,1206 -0,13%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Düğün töreninde bıçaklı kavga: Erzurum'da üç kişi yaralandı

Erzurum'da Yunusemre Mahallesi Özmeral Caddesi'ndeki bir düğün salonunda saat 20.30'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı; biri ağır, şüpheli kaçtı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 22:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Düğün töreninde bıçaklı kavga: Erzurum'da üç kişi yaralandı

Erzurum'da düğün salonunda çıkan bıçaklı kavga

Erzurum'un Yunusemre Mahallesi Özmeral Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda, saat 20.30 sıralarında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Olay sırasında salonda büyük panik yaşandı.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, düğün merasimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle arbede başladı. Çatışma kısa sürede büyüdü ve kalabalık ortamda birden fazla kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, öfkeli ve panik halindeki kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ERZURUM&#039;DA YUNUSEMRE MAHALLESİ&#039;NDE BİR DÜĞÜN SALONUNDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI. ...

ERZURUM'DA YUNUSEMRE MAHALLESİ'NDE BİR DÜĞÜN SALONUNDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıyer avm'sinde protesto gerginliği: İsrail vatandaşı kadın tahliye edildi
images

Kontrolden çıkan motosiklet Kahta'da iki kişiyi yaraladı
images

Tiger Shroff'un aracına silahlı saldırı: iki yaralı
images

Kamyonetin kontrolünü kaybetmesi sonucu markette iki yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sarıyer avm'sinde protesto gerginliği: İsrail vatandaşı kadın tahliye edildi

Kontrolden çıkan motosiklet Kahta'da iki kişiyi yaraladı

Devlet ve millet omuz omuza afetin izlerini siliyor

Eczacıbaşı'nda iki setlik üstünlük korunamadı: V.Bank son üç sette galip geldi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi