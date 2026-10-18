Üç tekerlekli motosiklet Karapınar'da park halindeki römorka çarptı, sürücü Konya'ya sevk edildi

kaza ayrıntıları:

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Yeni Mahalle Akın Caddesi üzerinde seyir halinde olan üç tekerlekli motosikletin park halindeki yarı römorka çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayda aracın sürücüsü, haber kaynaklarında S.A. olarak belirtilen kişi, yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Akın Caddesi üzerinden Kabristanlık Caddesi istikametine ilerlerken yolun sağ tarafında park halinde bulunan yarı römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralanarak çevredeki vatandaşların ve görevlilerin müdahalesine maruz kaldı.

müdahale ve tedavi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla önce Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra tedavi ve tetkik amacıyla sürücü Konya'ya sevk edildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin tespiti için görgü tanıklarının ifadelerini aldı ve yarı römorkun park şekli ile motosiklet sürüş şartları üzerinde çalışma yapıldığını açıkladı. Soruşturma tamamlandığında kazaya ilişkin resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.