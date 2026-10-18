ATSO seçimlerinde mavi listenin ağırlığı: 23 grup, rekabette eşitlikler ve itirazlar

ATSO seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meslek Komitesi ve Meclis üyeleri seçimlerinde, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen oy sayımı sonrası resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Saat 09.30'da başlayan oy verme işlemleri tamamlandı; toplam 49 meslek grubunda 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesi belirlenecek.

genel dağılım ve öne çıkan isimler:

Resmi olmayan sonuçlara göre yarışta öne çıkan listeler, Berkay Bahar'ın mavi listesi, Davut Çetin'in kırmızı listesi, Hatice Öz'ün turuncu listesi ile Reşat Güney'in beyaz listesi oldu. En fazla meslek grubunu kazanan liste mavi liste oldu: 23 grup mavi listenin oldu. Kırmızı liste 12 grubu, turuncu 5 grubu, bağımsız listeler ise 7 grubu kazandı. İki grup ise oyların eşitliği nedeniyle kura ile belirlenecek.

berabere kalan ve itiraz edilen gruplar:

İnşaat malzemelerinin yer aldığı 31. meslek grubu ile taşıt kiralama ve ilgili hizmetlerin bulunduğu 46. meslek grubunda sonuçlar eşit çıkınca kazanan kura ile belirlenecek. Ayrıca içecek sektörünün yer aldığı 5. meslek grubunun sonucuna ilişkin olarak bir itirazın bulunduğu bildirildi.

mavi listenin kazandığı sektörler:

Mavi listenin kazandığı gruplar arasında hayvancılık ve hayvansal ürünler; ekmek, un ve unlu mamuller; toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması; tekstil; deri, kürk ve ayakkabı; orman ürünleri işlenmesi ve ticareti ile akaryakıt ve gaz ürünleri bulunuyor. Ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme; cam ve hırdavat; izolasyon, seramik ve sıhhi tesisat malzemeleri; metal, makine ve teknik imalatı; elektronik ürünler ve telekomünikasyon ile kuyumculuk, mücevher ve saat gruplarında da mavi liste öne geçti. Mavi liste, ısıtma-soğutma klima sistemleri, havuz ve su arıtma temini, yenilenebilir enerji kaynakları; inşaat faaliyetleri; konut ve işyeri yapı kooperatifleri; motorlu taşıtlar alım ve satımı ve taşımacılık ile oteller ve benzer konaklama yerleri, restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri, uzmanlaşmış destek hizmetleri, spa merkezleri ve diğer spor-eğlence hizmetleri ve sağlık hizmetleri gruplarında da seçimi kazandı.

kırmızı, turuncu ve bağımsız listelerin kazandıkları:

Kırmızı liste, bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler; içecek; halı ve mobilya; tarım ilaçları, gübre ve kimyasallar; motorlu taşıt parça ve aksesuarları, bakım ve onarımı ile reklamcılık, fuar ve organizasyon hizmetleri, televizyon ve radyoculuk faaliyetleri gruplarında kazandı. Ayrıca kırmızı liste sigortacılık; gayrimenkul faaliyetleri; mimarlık faaliyetleri; mühendislik; seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile eğitim faaliyetleri gruplarında da başarı elde etti.

Turuncu liste, tarım ürünlerinin işlenmesi ve gıda üretimi; plastik, kauçuk ve alüminyum ürünleri; bilişim; dayanıklı tüketim malları ile oyuncak, zücaciye ve hediyelik eşya gruplarında seçimi kazandı.

Bağımsız listeler ise toplam 7 grupta galip geldi. Yeşil liste tarımsal ürünlerin ticareti, kağıt ve matbaacılık ile kırtasiye ve fotoğraf ve tercümanlık hizmetleri olmak üzere 3 grupta; kahverengi elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve ilgili hizmet faaliyetlerinde; sarı kozmetik ve kişisel bakımda; mor madencilikte; ayrıca bankalar, finansal hizmetler ve döviz büroları grubunda bağımsız bir liste kazandı.

Yaklaşık 70 bin üyeye sahip ATSO'da resmi sonuçlar, itiraz süreçleri ve kura işlemleri tamamlandığında kesinleşecek.

ATSO'DA 23 GRUP MAVİ, 12 GRUP KIRMIZI LİSTENİN OLDU (ARŞİV)