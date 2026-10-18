Kamyonetin kontrolünü kaybetmesi sonucu markette iki yaralı

kaza ayrıntıları:

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Camikebir Mahallesi’nde bugün meydana gelen kazada, 34 GLV 473 plakalı kamyonetin kontrolden çıktığı bildirildi. Sürücü Ü.C. yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.K.'ye ait markete girdi.

kazanın oluş şekli:

Olayda hem araç sürücüsü hem de işyeri sahibi doğrudan etkilendi. İlk belirlemelere göre kamyonetin aniden kontrolünü yitirmesi sonucu araç marketin içine girerken, çevrede kimsenin olmaması daha büyük bir can kaybını önledi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücü ile market sahibi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili olarak inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET MARKETE GİRDİ