Tiger Shroff'un aracına silahlı saldırı: iki yaralı

Tiger Shroff'un aracına saldırı: olayın ayrıntıları

Mumbai'nin Juhu semtinde, ünlü oyuncu Tiger Shroff'un aracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis açıklamasına göre saldırganlar en az dört el ateş etti; Shroff olayda yara almazken, aracında bulunan şoför ve bir hayran yaralandı.

Olay anı ve polis müdahalesi:

Juhu polisi, Shroff'un bir doğum günü törenine katıldığı ve bölgeden ayrıldığı sırada saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Polis, saldırının ardından kaçış güzergahları tespit edilen 3 saldırgan için geniş çaplı operasyon başlattı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, soruşturma sürüyor.

Soruşturma ve olası bağlantılar:

Saldırının hedefinin neden Tiger Shroff olduğu henüz netleşmedi. Hint basınında yer alan haberlerde, Shroff'un ünlü oyuncu Salman Khan ile ilişkisi ve ortak çalışmaları nedeniyle hedef alınmış olabileceği öne sürüldü. Bu iddialar, Khan’ın geçmişte bazı suç çeteleri tarafından hedef gösterildiği yönündeki vakalarla ilişkilendiriliyor.

Basın notlarında ayrıca, Lawrence Bishnoi adlı çetenin, 1998'deki bir film çekimi sırasında kutsal sayılan "kara geyik" türüne ilişkin olay nedeniyle Salman Khan ve iş yaptığı kişileri hedef aldığı; Khan ile bağlantılı adreslerden biri olan Galaxy Apartments'ın önünde ise Nisan 2024'te motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldığı hatırlatıldı. Yetkililer, mevcut saldırıyla bu olaylar arasında doğrudan bağlantı olup olmadığını incelemekte.

Polis soruşturması devam ediyor ve yetkililer halka huzursuzluk yaratmaması için bilgi paylaşımını kontrollü sürdürüyor. Olayla ilgili yeni gelişmeler oldukça resmi açıklamalarla kamuoyuna duyurulacak.

Hindistan’da ünlü oyuncu Tiger Shroff’un aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından en az 4 el ateş edildi. Saldırıda şoför ve bir hayran yaralanırken, Shroff saldırıdan yara almadan kurtuldu.