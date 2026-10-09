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Gümrük kaçağı ürünlere büyük darbe: Manavgat'ta depo baskını

Manavgat'ta jandarmanın depoya düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan güneş gözlüğü, saat ve parfümler ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gümrük kaçağı ürünlere büyük darbe: Manavgat'ta depo baskını

Manavgat'ta lüks marka kaçakçılığına operasyon

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ilçe sınırlarında belirlenen bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün bulundu.

ele geçirilen ürünler ve değerleri

Aramada piyasa değeri olarak değerlendirilen 3.600.000 TL'lik malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 718 adet kaçak güneş gözlüğü, 436 adet kaçak kol saati ile 1.450 adet kaçak parfüm yer aldı. Ürünlerin büyük çoğunluğunun lüks markalara ait olduğu tespit edildi.

soruşturma ve takip işlemleri

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Jandarma ve adli makamlar tarafından yürütülen soruşturmada, ürünlerin menşei ve depolama zinciri inceleniyor; sorumluların tespiti ve yasal süreçlerin işletilmesi için çalışmalar devam ediyor.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE JANDARMA TARAFINDAN YAPILAN OPERASYLONDA ÇOK MİKTARDA KAÇAK GÜNEŞ...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE JANDARMA TARAFINDAN YAPILAN OPERASYLONDA ÇOK MİKTARDA KAÇAK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ, PARFÜM VE SAAT ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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