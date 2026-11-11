Mavi vatan çalışmalarında üniversitelerin yerel kapasiteyi küresel iş birlikleriyle güçlendirmesi gerektiği vurgulandı

YÖK başkanı toplantıda mavi vatanı vurguladı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından düzenlenen Gelecek Vizyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Mavi Vatan bütün boyutlarıyla ele almamız gereken, ihmal edemeyeceğimiz hayati bir mesele" ifadelerini kullandı. Özvar, kıyı korumadan deniz hukukuna, enerji kaynaklarından balıkçılığa ve su altı kültürel mirasa kadar geniş bir çalışma alanı olduğuna dikkat çekti ve Akdeniz'in stratejik askeri ile ticari öneminin bilimsel araştırmaları artırma zorunluluğunu doğurduğunu belirtti.

ihtisaslaşma stratejisi ve disiplinlerarası çalışma:

Özvar, üniversitelerin bulunduğu bölgenin özellikleri, akademik birikimleri ve altyapıları dikkate alarak ihtisaslaşma kararı almalarının yükseköğretim politikalarının öncelikleri arasında olduğunu söyledi. ALKÜ'nün denizcilik alanındaki hedeflerini önemli bulduğunu kaydeden Özvar, denizcilik ihtisaslaşmasının mühendislikten hukuka, iktisattan diğer bilim dallarına kadar ortak çalışmalar gerektirdiğini vurguladı. "Hangi alanda uzmanlaşmaya yönelirsek yönelelim, hocalarımızı ortak araştırmalar etrafında buluşturmalı, üniversitelerimizde akademik iş birliğini güçlendirmeliyiz" sözleriyle disiplinlerarası yaklaşımın altını çizdi.

Özvar, üniversitelerin yetiştireceği uzmanlar ve gerçekleştireceği nitelikli bilimsel çalışmaların Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti. İhtisaslaşma sürecinde akademik kapasite, ihtiyaç duyulan kaynaklar ve istihdam imkanlarının birlikte değerlendirilmeli; çalışmaların gerçekçi, uzun vadeli ve sürdürülebilir planlarla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Alanya Tersanesi için uluslararası iş birliği önerisi:

Toplantıda gündeme gelen bir diğer öneri Alanya Tersanesi ile ilgiliydi. Özvar, tarihi tersanenin yalnızca turistik bir yapı olarak görülmemesi gerektiğini; eğitim ve araştırma faaliyetlerinde de değerlendirilebileceğini söyledi. Avrupa'da benzer tarihlerde inşa edilmiş tersanelerle kurulan iş birlikleri örneklerine atıf yapan Özvar, ALKÜ yönetiminden bu yapıyla ilgili olarak uluslararası temas ve proje geliştirilmesini istedi: "Alanya Tersanesi'nden eğitim ve araştırma bakımından biraz daha fazla istifade edebileceğimiz bir model oluşturabilir miyiz, bunu birlikte değerlendirmemiz gerekiyor."

Özvar, tarihi tersanenin turizm faaliyetlerinin ötesinde bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarına da katkı sunabileceğini belirterek üniversite yönetiminden somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

bölgesel kalkınma ve YÖK desteği:

Özvar, üniversitelerin ihtisaslaşma alanlarını belirlerken bölgenin ihtiyaçlarını ve gelişme potansiyelini gözetmesi; akademisyenlerin sektör temsilcileriyle yakın ilişki kurarak bölgedeki üreticilerin ve sektörlerin sorunlarını bilimsel araştırmalara konu etmesi gerektiğini söyledi. ALKÜ'nün yaklaşık 700 akademik personeli ve 15 binin üzerinde öğrencisi bulunduğuna dikkat çeken Özvar, bu potansiyelin Alanya ve ülke kalkınmasına yönlendirilmesinin önemini vurguladı.

YÖK olarak ALKÜ'nün ihtisaslaşma hedeflerine destek vereceklerini belirten Özvar, "Konuştuğumuz dört alanda üniversitemizin hem araştırma kapasitesinin hem de eğitim-öğretim programlarının bu ihtisas alanlarında zenginleştirilmesine Yükseköğretim Kurulu olarak destek vereceğiz. Bu ihtisas konularıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini özdeşleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan toplantıda yaptığı açıklamada, YÖK'ün üniversitelere yönelik vizyon belirleme çağrısına hızlı bir yanıt verdiklerini ve farklı üniversitelerin uygulamalarını inceleyerek kendi stratejik alanlarını belirlemeye yönelik hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Türkdoğan, Bursa Teknik Üniversitesi gibi örnek uygulamaların değerlendirildiğini ve üniversitenin geleceğine yön verecek ilk adımların atıldığını belirtti.

Alanya Kaymakamı Şakir Öztürk ise kentini "öğrenci dostu" bir şehir olarak tanımlayarak, kentteki iki üniversitenin şehir hayatının lokomotifi olduğunu vurguladı. Öztürk, üniversitelerin bulundukları şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını ve YÖK başkanının vizyonunun şehirler için önemli kazanımlar getireceğini ifade etti.

Gelecek Vizyon Toplantısı'na YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra Alanya Kaymakamı Şakir Öztürk, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, akademisyenler, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Toplantıda öne çıkan ana mesajlar; Mavi Vatan'ın stratejik önemine bilimsel yatırım yapılması, üniversitelerin bölgesel ihtiyaçlarla uyumlu ihtisaslaşması ve Alanya Tersanesi gibi yerel varlıkların uluslararası ağlarla ilişkilendirilmesi oldu.

REKTÖR KENAN AHMET TÜRKDOĞAN(SOLDA), YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR (SAĞDA).