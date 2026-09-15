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Gümüşdere'de dar yol genişletilerek araç ve yaya ulaşımı rahatlatılacak

Pazaryeri-Bursa güzergahındaki Gümüşdere köyünde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Pazaryeri Belediyesi ekipleri dar yolun genişletme çalışması başlattı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gümüşdere'de dar yol genişletilerek araç ve yaya ulaşımı rahatlatılacak

çalışmanın kapsamı:

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri-Bursa güzergahı üzerindeki Gümüşdere köyü içindeki yolun dar olması nedeniyle araç geçişinde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Müdahale, yolun genişletilmesini ve mevcut kullanımın her iki yönde daha rahat sağlanmasını hedefliyor.

Çalışmalar, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 144. Şube ekipleri tarafından yürütülüyor; Pazaryeri Belediyesi ekipleri de uygulama aşamasında destek veriyor.

yerinde incelemeler ve yetkililerin açıklamaları:

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım sağlayabilmesi için talepleri önemsediklerini belirtti ve yapılan yol genişletme çalışmasının hayırlı olmasını diledi.

hedeflenen sonuçlar:

Yapılacak genişletme ile amaç, hem motorlu taşıtların hem de yayaların sahadaki hareketlerini daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek. Uygulamanın tamamlanmasıyla dar kesimlerde yaşanan geçiş sıkıntılarının azalması bekleniyor.

DAR OLAN KÖY YOLU KARAYOLLARI EKİPLERİNCE GENİŞLETİLİYOR

DAR OLAN KÖY YOLU KARAYOLLARI EKİPLERİNCE GENİŞLETİLİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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