Dolar 49,8314 +0,10%
Euro 55,4240 +0,11%
Bist 11.129,63 -0,19%
Altın Gram 6.490,33 -0,58%
EUR/USD 1,1126 -0,04%
Brent Petrol 111,40 +1,82%
--°

Gümüşhane'de bariyere saplanan otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı

Gümüşhane'de Mescitli köyü mevkiinde bariyere saplanan otomobilde yolcu Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybetti; sürücü dahil 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gümüşhane'de bariyere saplanan otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı

kaza bölgesinde ilk bilgiler

Gümüşhane-Trabzon karayolunun Mescitli köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 28 AAD 831 plakalı otomobil bariyerlere saplandı. Araç, Gümüşhane istikametine ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

can kaybı ve yaralıların kimlikleri:

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Gündoğdu Bodur (51) yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü H.B. (56) ile araçtaki diğer yaralılar H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3) enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan H.K.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın nedeni yönünde incelemeler sürüyor.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve değerlendirmelerin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Olay yerindeki kurtarma ve sağlık çalışmalarının ardından yol trafiğine açıldı veya yetkililerin yönlendirmesine göre düzenlemeler yapıldı.

GÜMÜŞHANE’NİN MESCİTLİ KÖYÜ MEVKİİNDE OTOMOBİLİN BARİYERE SAPLANDIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI...

GÜMÜŞHANE’NİN MESCİTLİ KÖYÜ MEVKİİNDE OTOMOBİLİN BARİYERE SAPLANDIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesiyle kuyudan çıkarılan genç sağ bulu...
images

Sakarya'da kaçak tütün zincirine operasyon: binlerce makaron ve tütün ele geçiri...
images

Köy merasında yıldırım çarpan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
images

Antalya'da damperli kamyon ile otel servisi çarpıştı: dört kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palu’da yağışlar Teke deresini kabarttı, kıyıdaki kamelyalar zarar gördü

TOGÜ iki kademeli akreditasyon başarısıyla 24 programa TYÇ logosu aldı

Minik ressamlardan cumhuriyete renkli vefa

Eğitimin ötesinde: Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nden şehit ailesine kişisel bakım desteği

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı