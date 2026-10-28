Gümüşhane'de bariyere saplanan otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı

kaza bölgesinde ilk bilgiler

Gümüşhane-Trabzon karayolunun Mescitli köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 28 AAD 831 plakalı otomobil bariyerlere saplandı. Araç, Gümüşhane istikametine ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

can kaybı ve yaralıların kimlikleri:

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Gündoğdu Bodur (51) yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü H.B. (56) ile araçtaki diğer yaralılar H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3) enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan H.K.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın nedeni yönünde incelemeler sürüyor.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve değerlendirmelerin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Olay yerindeki kurtarma ve sağlık çalışmalarının ardından yol trafiğine açıldı veya yetkililerin yönlendirmesine göre düzenlemeler yapıldı.

GÜMÜŞHANE’NİN MESCİTLİ KÖYÜ MEVKİİNDE OTOMOBİLİN BARİYERE SAPLANDIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.