Gümüşhane'nin müdafaasında bir âlim: Hacı Mecit Efendi anıldı

Programda öne çıkanlar:

Milli Mücadele döneminde Gümüşhane'nin savunmasında önemli bir rol üstlenen Hacı Mecit Efendi, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programıyla yad edildi. Programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı; etkinlik, bölgenin yerel hafızasını ve savaş dönemine ilişkin tanıklıkları merkeze aldı.

Aile tanıklığı ve kaynaklar:

Programdaki söyleşide konuşmacı olarak yer alan üçüncü derece torun araştırmacı Mehmet İncesu, Hacı Mecit Efendi'nin mücadele hayatına dair aile hatıralarını aktardı. İncesu, ulema sınıfının I. Dünya Savaşı sırasında genel olarak savaştan muaf tutulduğu hâlde Hacı Mecit Efendi'nin vatan savunması için cepheye koştuğunu vurguladı ve bu mücadelenin yalnızca aile kayıtlarında kalmadığını, Mareşal Fevzi Çakmak'ın hatıratında da yer aldığını belirtti.

Madur Dağı baskını ve yerel muharebeler:

Konuşmada 1916'da yaşanan Rus işgali dönemine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. İncesu, Hacı Mecit Efendi'nin 40 kişilik müfrezeyle Madur Dağı'nda düzenlediği gece baskınına dair bilgileri aktardı ve bu girişimin zorlu coğrafya ve koşullarda bölgenin savunmasında taşınan önemi gösterdiğini ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Madur Dağı, Polut Tepesi ve Çataltepe'de yaşanan muharebeler ile Gümüşhane'nin savunmasında kaydedilen gelişmeler ele alındı; konuşmalar bölgedeki yerel direnişin örgütlenme biçimleri ve hatıraların sonraki kuşaklara aktarılması üzerinde durdu.

Söyleşi, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sürdü ve anma programı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu. Etkinlik, Hacı Mecit Efendi'nin anısının yerel tarih bilincinde korunmasına katkı sağlamayı amaçladı.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE GÜMÜŞHANE’NİN SAVUNMASINDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENEN HACI MECİT EFENDİ, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA ANILDI.