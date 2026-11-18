Rıdvan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi ve BAL-GÖÇ Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Metin’in kayınpederi, emekli öğretmen Rıdvan Taşdelen 72 yaşında hayatını kaybetti. Aslen Rizeli olan Taşdelen, iki çocuk babasıydı ve ailesi ve yakınlarının katıldığı törende dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

cenaze töreni:

Taşdelen’in cenazesi DOSAB Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı’na defnedildi. Tören boyunca yakınları ve meslektaşları taziyelerini iletti; naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

törene katılanlar:

Cenaze törenine katılanlar arasında Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emre Duman, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da yer aldı. Tören, kentteki sağlık ve yerel yönetim temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşti.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİNİN ACI KAYBI: RIDVAN TAŞDELEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI