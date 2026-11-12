Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8528 +0,18%
Bist 11.870,64 +1,75%
Altın Gram 6.382,67 -1,25%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 92,15 -0,66%
--°

Güneşli Mahallesi'nde çarpışma sonucu araç tarlaya savrularak yan yattı

Tokat Güneşli Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri tarlaya savrularak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Güneşli Mahallesi'nde çarpışma sonucu araç tarlaya savrularak yan yattı

Güneşli Mahallesi'nde çarpışma sonucu araç tarlaya savrularak yan yattı

Tokat'ta, Güneşli Mahallesi 1850. Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri tarlaya savrularak yan yattı. Olayda araçlardaki iki kişi yaralandı.

Kaza detayları:

Kazada, iddialara göre Y.Ö. yönetimindeki 60 AR 001 plakalı Opel marka otomobil ile A.Ş. idaresindeki 60 AIH 744 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri yol kenarındaki tarlaya savrularak yan yattı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı ve 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili olarak emniyet ekipleri inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalle sakinlerinden Emin Aydın, bölgedeki kazaların sık tekrar ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu: "15 günde bir burada kaza oluyor. İlgililere de duyuruyoruz hız kesici kasis yapılması lazım. Sağlı sollu araba park ediliyor bu yapılmamalı. Ya da kavşak yapılabilir. İlla ölümlü bir kaza olması mı gerekiyor" dedi. Vatandaşlar, yol güvenliğinin artırılması için kalıcı önlemler talep ediyor.

Yetkililerin başlattığı inceleme sürerken, mahalle sakinlerinin dile getirdiği hız kesici uygulamalar ve düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Tarlaya savrulan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Tarlaya savrulan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göbün koyunda rahatsızlanan kişiye Sahil Güvenlik deniz yoluyla müdahale etti
images

Kırmızı bültenle aranan yeni nesil örgüt lideri Sercan Sayal Türkiye'ye getirild...
images

urla'da iş insanı villasında ölü bulundu
images

Yunanistan'dan getirilen lider: kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye'ye iade ed...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek

Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı

Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutunda

urla'da iş insanı villasında ölü bulundu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor