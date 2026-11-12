Güneşli Mahallesi'nde çarpışma sonucu araç tarlaya savrularak yan yattı

Tokat'ta, Güneşli Mahallesi 1850. Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri tarlaya savrularak yan yattı. Olayda araçlardaki iki kişi yaralandı.

Kaza detayları:

Kazada, iddialara göre Y.Ö. yönetimindeki 60 AR 001 plakalı Opel marka otomobil ile A.Ş. idaresindeki 60 AIH 744 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri yol kenarındaki tarlaya savrularak yan yattı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı ve 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili olarak emniyet ekipleri inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalle sakinlerinden Emin Aydın, bölgedeki kazaların sık tekrar ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu: "15 günde bir burada kaza oluyor. İlgililere de duyuruyoruz hız kesici kasis yapılması lazım. Sağlı sollu araba park ediliyor bu yapılmamalı. Ya da kavşak yapılabilir. İlla ölümlü bir kaza olması mı gerekiyor" dedi. Vatandaşlar, yol güvenliğinin artırılması için kalıcı önlemler talep ediyor.

Yetkililerin başlattığı inceleme sürerken, mahalle sakinlerinin dile getirdiği hız kesici uygulamalar ve düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Tarlaya savrulan otomobil yan yattı: 2 yaralı