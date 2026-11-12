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Ayvacık'ta zeytinlik ve ormanlarda 10 gündür aranan Alzheimer hastası

2 Kasım'dan beri kayıp olan 80 yaşındaki Zeynep Öztürk için Ayvacık Yukarıköy'de AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri on gündür arama yapıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayvacık'ta zeytinlik ve ormanlarda 10 gündür aranan Alzheimer hastası

Ayvacık'ta zeytinlik ve ormanlarda 10 gündür aranan Alzheimer hastası

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde 2 Kasım sabahı evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Zeynep Öztürk için yürütülen arama kurtarma çalışmaları on gündür devam ediyor.

arama çalışmasının kapsamı ve görevli ekipler:

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri katılıyor. Ekipler, köy çevresindeki zeytinlik, makilik, dere yatakları, göletler ve ormanlık alanları sistematik şekilde tarıyor; jandarma iz takip köpekleri de aramalara destek veriyor.

mevcut durum ve aramanın zorlukları:

Yetkililer ve ekipler henüz yaşlı kadına ait herhangi bir iz veya bulguya rastlamadıklarını bildiriyor. Arama sahasının zeytinlik ve makilik gibi geniş, girintili araziler içermesi çalışmaların süresini ve zorluklarını artırıyor. Ekipler aramayı koordineli şekilde sürdürürken, bölgede arama planları ve tarama rotaları güncelleniyor.

Olayla ilgili olarak bölge ekipleri araştırmayı yoğunlaştırmış durumda; yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini ve herhangi bir bilgi sahibi olanların yetkililerle irtibata geçmesi gerektiğini belirtiyor.

ÇANAKKALE&#039;NİN AYVACIK İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ SABAH SAATLERİNDE KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI İÇİN ARAMA...

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ SABAH SAATLERİNDE KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI İÇİN ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMASI 10 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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