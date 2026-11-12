Şemaki evi yeniden Yenişehir'in kültür turizmine kazandırıldı

Şemaki evi yeniden ziyarete açıldı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında restore edilen Şemaki Evi, düzenlenen törenle yeniden ziyaretçilere açıldı. 18. yüzyıldan kalma yapı, Yenişehir'in kültür turizmine kazandırıldı.

Tören ve katılımcılar:

Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, protokol üyeleri, Şemaki ailesinin mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür plaketi takdim edildi.

Koruma çalışmaları ve gelecek projeleri:

Başkan Ercan Özel, Şemaki Evi'nin uzun yıllar ziyarete kapalı kaldığını, göreve geldikten sonra hemşehrilerinin taleplerini dikkate alarak girişimlerde bulunduklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda imzalanan protokolle müzenin yeniden açılmasının sağlandığını belirtti.

Özel, Yenişehir'de tarihî eserlerin korunmasına yönelik diğer çalışmaları da hatırlatarak Yarhisar'daki Orhan Hamamı, Tarihî Çarşı Hamamı, Sarı Köşk ve Babasultan Obası projelerine değindi. Ayrıca Kumluk Camii restorasyonu için Bakanlık ve Valilik desteğiyle önemli adımlar atıldığını açıkladı. Başkan Özel, Şehzade Süleyman Paşa tarafından 1330'lu yıllarda Kumluk Camii yanında yaptırılan ve Osmanlı'nın ilk kütüphanesi sayılan yapının yeniden ayağa kaldırılmasını hedeflediklerini ve bu konuda Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz'dan destek talep ettiklerini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Yenişehir'in Osmanlı medeniyetinin doğuşundaki tarihî önemine dikkat çekti. Yılmaz, Şemaki Evi'nin 18. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisini temsil ettiğini ve göçlerin, hatıraların ile ortak kültürün hikâyesini yaşattığını söyledi. Ayrıca kurumlar arasındaki iş birliğinin restorasyon ve yeniden açılış sürecinde belirleyici olduğuna değindi.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, yapının 1991 yılında müze olarak açıldığını, 2020'de restorasyonun gerçekleştirildiğini ve yeniden ziyarete açılmasında personel ihtiyacının karşılanmasının belirleyici olduğunu belirtti. Özer, Yenişehir Belediyesi ve Başkan Özel'in konuya gösterdiği hassasiyete teşekkür etti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile diğer yetkililer, tarihî yapıların şehre kimlik kazandırdığına dikkat çekerek Şemaki Evi'nin gelecek nesillere aktarılacak kültürel bir durak olmasını temenni ettiler. Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba de koruma çalışmalarına destek vereceklerini ifade ettiler.

Tören sonunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Başkan Ercan Özel ise Bakan Yardımcısı Yılmaz'a Osmanlı Devleti'nin ilk basılan parasını hediye etti.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL’İN GİRİŞİMLERİYLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA ZİYARETE AÇILAN 18. YÜZYILDAN KALMA ŞEMAKİ EVİ, DÜZENLENEN TÖRENLE YENİDEN YENİŞEHİR’İN KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILDI.