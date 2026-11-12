Vinçte beklenmedik sakinlik: operatör merdivenden indi, önce dinlendi sonra tuvalet istedi

Olayın gelişimi:

Olay, 12.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kule vinçte çalışan operatör aniden rahatsızlandı. İnşaat çalışanları durumu yetkililere bildirirken, kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kurtarma sürecinin ayrıntıları:

Yaklaşık 1 saat süren organizasyonun ardından vinçe uzatılan merdiven aracı ile kurtarma denemesi başlatıldı. Ancak rüzgar nedeniyle sepetin sallanması operatörün sepete binmesini engelledi; ekiplerin çağrısına rağmen operatör "Ben kendim ineceğim" diyerek sepeti reddetti. Uzun uğraşlar sonucu operatör, vinç merdivenlerinden iki kez ara vererek ve dinlenerek aşağı inmeyi başardı.

Sağlık görevlileri ambulansa alıp hastaneye götürmek isterken operatör bu kez "Tuvaletim var" diyerek kısa süreliğine ekipleri bekletti. Olay anı ve kurtarma operasyonunun tamamı saniye saniye kameralara yansıdı.

OPERATÖR, UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA DİNLENEREK VİNÇ MERDİVENİNDEN AŞAĞI İNDİ