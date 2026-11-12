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Vinçte beklenmedik sakinlik: operatör merdivenden indi, önce dinlendi sonra tuvalet istedi

Beylikdüzü'nde 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörü, sepete binmeyi reddetti; kendi merdiveninden inip dinlendikten sonra tuvalet istedi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vinçte beklenmedik sakinlik: operatör merdivenden indi, önce dinlendi sonra tuvalet istedi

Olayın gelişimi:

Olay, 12.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kule vinçte çalışan operatör aniden rahatsızlandı. İnşaat çalışanları durumu yetkililere bildirirken, kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kurtarma sürecinin ayrıntıları:

Yaklaşık 1 saat süren organizasyonun ardından vinçe uzatılan merdiven aracı ile kurtarma denemesi başlatıldı. Ancak rüzgar nedeniyle sepetin sallanması operatörün sepete binmesini engelledi; ekiplerin çağrısına rağmen operatör "Ben kendim ineceğim" diyerek sepeti reddetti. Uzun uğraşlar sonucu operatör, vinç merdivenlerinden iki kez ara vererek ve dinlenerek aşağı inmeyi başardı.

Sağlık görevlileri ambulansa alıp hastaneye götürmek isterken operatör bu kez "Tuvaletim var" diyerek kısa süreliğine ekipleri bekletti. Olay anı ve kurtarma operasyonunun tamamı saniye saniye kameralara yansıdı.

OPERATÖR, UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA DİNLENEREK VİNÇ MERDİVENİNDEN AŞAĞI İNDİ

OPERATÖR, UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA DİNLENEREK VİNÇ MERDİVENİNDEN AŞAĞI İNDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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