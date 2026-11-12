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Göçebe yoluna modern yüz: Kepez’den 1,5 kilometrelik sıcak asfalt hamlesi

Kepez Belediyesi, Aktoprak Kındıra'da 1,5 kilometrelik Göçebe Yolu'nda 3 bin 500 ton sıcak asfalt dökerek bölge ulaşımını modernize ediyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Göçebe yoluna modern yüz: Kepez’den 1,5 kilometrelik sıcak asfalt hamlesi

Göçebe yoluna modern yüz: Kepez’den 1,5 kilometrelik sıcak asfalt hamlesi

Kepez Belediyesi, Antalya sınırlarındaki Aktoprak Mahallesi Kındıra mevkiinde yer alan ve halk arasında "Göçebe Yolu" olarak bilinen ulaşım hattında sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Başköy, Odabaşı, Aktoprak ve Kirişçiler mahallelerini birbirine bağlayan 1,5 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen işlemde 3 bin 500 ton asfalt kullanılıyor.

çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla yolun konforlu, güvenli ve daha modern hale getirilmesi hedefleniyor. Güzergah, Havuzbeyi’ne kadar uzanan ve Duacı, Odabaşı, Başköy, Çıplaklı gibi mahallelerle birlikte Varsak bağlantısını sağlayan yoğun kullanımlı bir arter olarak tanımlanıyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çalışmanın önemine dikkat çekerek yolun yıllardır yoğun kullanıldığını ve yenilenme gereksiniminin artık karşılandığını belirtti.

yerinde inceleme ve saha sohbeti:

Başkan Kocagöz, yürütülen çalışmaları mahalle muhtarları ve belediye bürokratlarıyla birlikte yerinde inceledi. İnceleme sırasında Kocagöz, görevlilerle sahada bir araya gelerek çay içti ve personelin halini hatırını sordu. Başkanın ifadeleri şöyle oldu: "Burası meşhur Göçebe yolu. Bu yol Havuzbeyi’ne kadar gider. Yıllardır kullanılan, Duacı, Odabaşı, Başköy, Çıplaklı ve birçok mahallemize ulaşım sağlayan çok önemli bir güzergah, burası Varsak’a da çıkan, oldukça yoğun kullanılan bir yol. Artık bu yolun yenilenme zamanı geldi. Bu yoldan onlarca mahallemiz faydalanıyor. Çalışma kapsamında 3 bin 500 ton asfalt kullanılacak. Hayırlı uğurlu olsun."

Çalışmaya ilişkin muhtarlar, Başköy, Odabaşı, Aktoprak ve Kirişçiler ile komşu mahallelerin ulaşımına sağlayacağı katkıdan memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Kocagöz ise sahada görev yapan personele teşekkür ederek, "Kepez sizlerin sayesinde güzelleşiyor. Hepinizin emeğine sağlık" sözleriyle çalışanların emeklerini vurguladı.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ (SAĞDAN İKİNCİ) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN...

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ (SAĞDAN İKİNCİ) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN YOL ÇALIŞMALARINI MAHALLE MUHTARLARI VE BELEDİYE BÜROKRATLARIYLA BİRLİKTE YERİNDE İNCELEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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