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İzmir patlamasının Suruçlu kurbanı Abdullah Kılınç uğurlandı

HABAŞ'taki 9 Kasım patlamasında ağır yaralanan Abdullah Kılınç, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi; cenazesi Suruç'ta defnedildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmir patlamasının Suruçlu kurbanı Abdullah Kılınç uğurlandı

İzmir'deki fabrikanın patlamasında hayatını kaybeden işçi memleketinde defnedildi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında 9 Kasım saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Suruç nüfusuna kayıtlı işçi Abdullah Kılınç, tedavi gördüğü Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kılınç’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından memleketi Şanlıurfaya gönderildi.

Patlamanın sebepleri ve müdahale:

İlk belirlemelere göre, sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlama meydana geldi. Olayın hemen ardından çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi; ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.

Cenaze töreni ve işçi tepkisi:

Kılınç’ın cenazesi Suruç ilçesine getirildi; kılınan namazın ardından Yenişehir Mahallesi (Remel) mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde fabrikanın işçilerinden Mehmet Demir, o gün vardiya değişikliği nedeniyle fabrikada bulunmadığını belirterek olaya ihmal karıştığını savundu. Kılınç’ın evli ve üç çocuk babası olduğu bildirildi.

SURUÇ İLÇESİNE GETİRİLEN KILINÇ&#039;IN CENAZESİ, KILINAN NAMAZIN ARDINDAN YENİŞEHİR MAHALLESİ&#039;NDE...

SURUÇ İLÇESİNE GETİRİLEN KILINÇ'IN CENAZESİ, KILINAN NAMAZIN ARDINDAN YENİŞEHİR MAHALLESİ'NDE (REMEL) GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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