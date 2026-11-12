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Gelik'te yeni pano üretim ayağı dualarla hizmete girdi

TTK Karadon'a bağlı Gelik İşletmesi'nde 2. ve 3. kartiyede açılan yeni pano üretim ayağı için kurban kesilip kazasız üretim dilekleriyle dualar okundu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gelik'te yeni pano üretim ayağı dualarla hizmete girdi

açılış töreni:

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde 2. ve 3. kartiyede faaliyete geçen yeni pano üretim ayağı için tören düzenlendi. Gündüz vardiyası öncesinde Gelik İşleme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinlikte iş güvenliği ve üretimin sürekliliği ön plana çıktı.

katılımcılar ve ritüel:

Törene GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcıları Ercan Gebeş ve Ümit Değirmenci, Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, Gelik İşletme Müdürü Gökhan Güney ile müessese ve sendika yöneticileri ile çok sayıda maden işçisi katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından, kazasız üretim dileğiyle kurban kesildi ve törenin manevi boyutu öne çıktı.

mesaiye başlama:

Tören sonrasında yapılan dualarla hayatını kaybetmiş vatan ve maden şehitleri anıldı. Ardından madenciler, planlanan vardiya için ocağa inerek mesailerine başladı; tören, yeni üretim ayağının resmen hizmete girdiğini işaret etti.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) KARADON MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ GELİK İŞLETMESİ’NDE 2. VE 3. KARTİYEDE...

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) KARADON MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ GELİK İŞLETMESİ’NDE 2. VE 3. KARTİYEDE YENİ AÇILAN PANO ÜRETİM AYAĞI İÇİN KAZASIZ ÜRETİM DİLEĞİYLE DUALAR OKUNARAK KURBAN KESİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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