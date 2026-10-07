Güney'de kadınlar yoga ile hareketli yaşamı vurguladı

Amatör Spor Haftası kapsamında Güney ilçesinde düzenlenen yoga etkinliği, farklı yaş ve yaşam tarzlarından kadınları bir araya getirdi. Organizasyonu gerçekleştiren Güney Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 05-11 Ekim tarihleri arasında süren haftanın açılış faaliyetlerinden biri olarak etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin düzeni ve katılımcı profili:

Güney Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliğe ev hanımı, çalışan, emekli ve öğrenciler dahil olmak üzere her yaştan kadın katıldı. Antrenörler eşliğinde yapılan seanslarda temel yoga pozları ve nefes egzersizleri yer aldı; katılımcılar günlük hayatın ritminden uzaklaşıp bedensel ve zihinsel rahatlama imkânı buldu.

Yoga ve nefesin günlük yaşamdaki yeri:

Etkinliğe destek veren Denizli'de faaliyet gösteren özel bir yoga işletmesi, katılımcılara rehberlik etti ve sporun yalnızca belirli yaş ya da gruplarla sınırlı olmadığını vurguladı. Organizasyon, hareketli yaşamın teşviki ve toplumda spor farkındalığının artırılması açısından anlamlı bir örnek oluşturdu.

AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA GÜNEY İLÇESİNDE GERÇEKLEŞEN YOGA ETKİNLİĞİNDE BİRARAYA GELEN HER YAŞTAN KADINLAR, SPOR YAPARAK HAREKETLİ YAŞAMA DİKKAT ÇEKTİ.