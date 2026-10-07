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Kayseri temsilcisi TFF'den 2026-2027 ulusal kulüp lisansını aldı

Kayserispor, 2026-2027 sezonu için sportif, altyapı, idari, hukuki ve mali kriterleri sağlayarak TFF'den Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri temsilcisi TFF'den 2026-2027 ulusal kulüp lisansını aldı

Tebliğ ve kapsamı:

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Kayserispor kulübüne 2026-2027 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı verildiği kulübe tebliğ edildi. Açıklamada, 1. Lig’de mücadele eden kulüpler arasında Bandırmaspor, Bursaspor ve Kayserispor'un Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan üç kulüp olduğu belirtildi.

Değerlendirme kriterleri:

Kulübün yaptığı açıklamaya göre lisanslama sürecinde aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yerine getirildi. Bu başlıklar, kulübün saha performansının yanında altyapı yatırımları, idari yapılanma, hukuki uyumluluk ve finansal disiplininin de değerlendirildiğini gösteriyor.

Kulüp açıklaması ve beklentiler:

Kulüp, sürecin başarıyla tamamlandığını kamuoyu ve basınla paylaşarak bilgilendirme yaptı. Ulusal Kulüp Lisansı elde edilmesi, Kayserispor için hem sportif hem kurumsal açıdan sürdürülebilirliğin ve düzenli yönetimin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor; lisans, kulübün ligdeki konumunu güçlendirirken gelecekteki planlama ve yatırımlarda da belirleyici olacaktır.

1. LİG’DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR KULÜBÜ, 2026-2027 SEZONU İÇİN ULUSAL KULÜP LİSANSI ALMAYA HAK...

1. LİG’DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR KULÜBÜ, 2026-2027 SEZONU İÇİN ULUSAL KULÜP LİSANSI ALMAYA HAK KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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