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Güneyi sarsan kasırga: Pomas'ta çatılar uçtu, 41 kişi yaralandı

Fransa'nın güneyini vuran kasırga Pomas'ta yoğun hasara yol açtı; 41 kişi yaralandı, 15'i hastaneye kaldırıldı, geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Güneyi sarsan kasırga: Pomas'ta çatılar uçtu, 41 kişi yaralandı

Kasırganın büyüklüğü ve müdahale:

Fransa'nın güneybatısını etkileyen kasırga, özellikle Pomas köyünde ağır hasara yol açtı. Olayda 41 kişi yaralandı, bunlardan 15 kişi hastaneye kaldırıldı; aralarında evinin çökmesi sonucu yaralanan hamile bir kadın da bulunuyor. Yetkililer, fırtına sırasında saatteki rüzgar hızının 117 kilometreye ulaştığını belirtti.

Yaklaşık 300 eve zarar geldiği, çatılarının uçtuğu ve enkaz oluştuğu bildirildi. Müdahale için sahaya 120'den fazla acil durum görevlisi sevk edildi.

Altyapı, ulaşım ve yaşamın aksaması:

Fırtına geniş bölgeler için turuncu alarm uyarısına yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köyde yaklaşık 2 bin 800 ev elektriksiz kaldı; bölgede elektrik kesintileri ve ulaşım aksaklıkları yaşanıyor.

Havacılık sektörü de etkilendi; Bordeaux, Marsilya, Nice, Toulouse ve Paris'in kuzeyindeki havalimanlarında uçuşlarda gecikme ve iptaller kaydedildi.

Bölgedeki yetkililer ve acil servisler, hasar tespit çalışmalarına devam ediyor ve etkilenen vatandaşlara yardım sağlanması için koordinasyon sürüyor.

Etkinlik iptali ve bölgesel etkiler:

Fransız Pireneler'de meydana gelen şiddetli dolu fırtınası nedeniyle bisikletçilerin sığınmak zorunda kalması sonucu Vuelta a Espana'nın üçüncü etabı iptal edildi; organizatörler güvenlik gerekçesiyle bu kararı aldı.

Fransa’nın güneyini vuran kasırga sonucu 41 kişi yaralanırken, yüzlerce ev hasar gördü.

Fransa’nın güneyini vuran kasırga sonucu 41 kişi yaralanırken, yüzlerce ev hasar gördü.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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