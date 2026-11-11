Şehrin buluşma noktası yenileniyor: Cedidiye kent meydanı son rötuşlarda

Cedidiye kent meydanı'nda peyzaj çalışmaları son safhaya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde eş zamanlı yürütülen projelerin her aşamasını sahada takip etmeye devam ediyor. Şehrin kalbi olarak nitelendirilen Cedidiye Kent Meydanında yapılan düzenlemelerde peyzaj çalışmaları ve tamamlayıcı uygulamalar son aşamaya ulaştı.

Başkan Özlü'nün saha ziyaretinde öne çıkanlar:

Özlü, son ziyaretinde hem sahada çalışan işçilerle bir araya geldi hem de bölgede bulunan esnafla görüşerek projeye ilişkin notlar aldı. Dükkanların tamamlanmasının ardından meydanın çevresine eklenen yapılar ve peyzaj düzenlemeleri yakından incelendi. Başkan Özlü, cami avlu kısmının genişletilmesi ve meydanın kuzey–güney geçiş bağlantısı için farklı zemin kaplaması uygulanması yönünde talimat verdi.

Altyapı ve tamamlayıcı donatılar:

Projede dükkanların alt katlarına konumlandırılan WC ve abdesthane alanları da denetlendi. Belediye yetkilileri, bu birimlerin kullanım ve erişilebilirlik kriterlerine uygun şekilde düzenlendiğini, eksikliklerin kısa sürede giderileceğini bildirdi. Açıklamada, Cedidiye Kent Meydanı'nın geçmişten bugüne kent için önemli bir buluşma noktası olmaya devam edeceği vurgulandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte meydanın hem tarihine uygun yapılarla donatılmış bir görünüm kazanması hem de vatandaşların kullanımına hazır, fonksiyonel bir kent alanı olması hedefleniyor. Başkan Özlü, projelerin bitiş tarihine ilişkin iyimser konuşarak kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ŞEHİR MERKEZİNDE EŞ ZAMANLI DEVAM EDEN PROJELERİN HER AŞAMASINI SAHADA BİZZAT TAKİP EDİYOR. ŞEHRİN KALBİ OLARAK NİTELENDİRİLEN VE TARİHİNE UYGUN YAPILAR İLE DONATILAN CEDİDİYE KENT MEYDANI’NDA DA PEYZAJ DÜZENLEMELERİ SON AŞAMAYA GELDİ.