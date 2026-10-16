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Gürpınar'da yenilenen Deringöz parkı ve yüzme havuzunun tanıtımı yapılacak

Melikgazi Belediyesi, Gürpınar Mahallesi'ndeki Deringöz Parkı ve yüzme havuzunu yeniledi; tanıtım ve pilav şenliği 18 Ekim Pazar 13.30'da düzenlenecek.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Emre Koç

Gürpınar'da yenilenen Deringöz parkı ve yüzme havuzunun tanıtımı yapılacak

Gürpınar'da yenilenen Deringöz parkı ve yüzme havuzunun tanıtımı

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki yeşil ve sosyal donatı alanlarını güçlendirme hedefiyle Gürpınar Mahallesi'nde Deringöz Parkı ve yakınındaki yüzme havuzunu baştan sona yeniledi. Yenileme çalışmaları, mahalle sakinlerinin daha konforlu ve nitelikli alanlarda vakit geçirmesini sağlamayı amaçlıyor.

etkinlik ve pilav şenliği:

Yenilenen tesislerin tanıtımı kapsamında bir program ve pilav şenliği düzenlenecek. Etkinlik 18 Ekim Pazar günü saat 13.30da gerçekleştirilecek olup tüm vatandaşlar davet edildi. Organizasyon, mahalle halkının yeni düzenlemeleri yerinde görmesi ve sosyal buluşma imkânını değerlendirmesi için fırsat sunacak.

belediye açıklaması:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; düzenlenen etkinliğe ve pilav şenliğine tüm vatandaşları davet ederken şu ifadeleri kullandı: "Melikgazi Belediyesi olarak yeşile ve doğaya önem veren bir belediye olarak ilçemizdeki park ve yeşil alan sayısını artırıyoruz. Yeni parklar yaparken bir yandan da eskimiş halde olan parklarımızı da sıfırdan yeniliyoruz. Bu kapsamda Gürpınar Mahallemizde mahalle sakinlerinin ve özellikle çocukların sevilen buluşma noktalarından biri olan park ve yakınındaki yüzme havuzunu, baştan sona yenilenerek daha nitelikli ve modern bir görünüme kavuşturduk. 18 Ekim Pazar günü saat 13.30’da düzenlenecek olan tanıtım programımıza ve pilav şenliği'mize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İlçemize yakışır alanlar kazandırmaya devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, yenileme çalışmalarının hem estetik hem de kullanım açısından iyileştirmeler içerdiğini belirtiyor ve mahalle sakinlerinin yeni düzenlemelerden beklentilerinin karşılanmasına özen gösterildiğini vurguluyor.

VATANDAŞLARIN DAHA KALİTELİ, YEŞİL VE KONFORLU SOSYAL ALANLARDA VAKİT GEÇİREBİLMESİ AMACIYLA...

VATANDAŞLARIN DAHA KALİTELİ, YEŞİL VE KONFORLU SOSYAL ALANLARDA VAKİT GEÇİREBİLMESİ AMACIYLA İLÇEDE HİZMETLERİNE DEVAM EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, GÜRPINAR MAHALLESİ’NDE YENİLEDİĞİ DERİNGÖZ PARKI VE YÜZME HAVUZU’NUN TANITIM PROGRAMI VE PİLAV ŞENLİĞİ DÜZENLEYECEK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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