Gürsel Tekin: CHP belediyelerine müdahale kolay olmayacak, Üsküdar'da serbest kalma şartı

CHP İstanbul il başkanlığı'nda tören ve değerlendirme:

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen katılım ve rozet takma törenine İl Başkanı Gürsel Tekin, il teşkilatından yöneticiler, kadın kolları üyeleri ve çok sayıda partili ile davetli katıldı. Tören öncesi kameraların karşısına geçen Tekin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili tutumunu aktardı.

Soruşturma, hukuki takip ve parti savunması:

Tekin, hukukçulara çalışma talimatı verdiğini belirterek, avukatların önümüzdeki günlerde detaylı bilgileri paylaşacağını söyledi. Tekin, "Avukat arkadaşlarımıza talimat verdim. Bir çalışma yapacaklar ve önümüzdeki günlerde detaylı bütün bilgileri sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Soruşturmaların yapılmasına itirazları olmadığını vurgulayan Tekin, "Asla öyle Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine dokunmanın çok kolay olmayacağını herkes bilecektir" ve "Dibine kadar soruşturma yapılsın, hiç sorun yok" sözleriyle partinin hukuki takip ve savunma kararlılığını dile getirdi.

Üsküdar vurgusu ve adaylık şartı:

Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan gözaltılara da değinen Tekin, burada iki belediye meclis üyesinin gözaltında olduğunu belirtti ve seçime katılım konusunda net bir şart koydu: "Şimdi iki tane arkadaşımız da, belediye meclis üyesi arkadaşımız gözaltında. Öncelikle milletin iradesinin tecelli edebilmesi için bir kere bu iki tane arkadaşımızın serbest bırakılması lazım. Bu arkadaşlarımız serbest kalmadığı sürece bizim Üsküdar’da seçime girmemiz mümkün değil." Tekin, ayrıca organize işlere müsaade etmeyeceklerini ve milletin iradesinin yalnızca millet tarafından değiştirilebileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Gürsel Tekin iki Roman kadına temsili rozet taktı ve törene yoğun katılım sağlayan Roman vatandaşlarla aile fotoğrafı çektirdi. Törende toplam 8 kişiye temsili rozet takılırken, 70 kişi partiye kayıt yaptırdı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI KATILIM VE ROZET TAKMA TÖRENİNDE KONUŞAN İSTANBUL İL BAŞKANI GÜRSEL TEKİN, "CUMHURİYET HALK PARTİSİ BELEDİYELERİNE DOKUNMANIN ÇOK KOLAY OLMAYACAĞINI HERKES BİLECEKTİR’’ DEDİ.