Gürsu'dan enerji bağımsızlığına bir adım: üçüncü güneş santrali hayata geçiyor

üçüncü güneş enerjisi santrali için hazırlıklar tamamlandı:

Gürsu Belediyesi, ilçedeki üçüncü güneş enerji santrali (GES) projesinde son hazırlıkları tamamladığını duyurdu. Proje toplamda 50 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçiriliyor; proje ve hibe lideri olarak Gürsu Belediyesi Yenilenebilir Enerji Fonu görev alıyor. Yeni tesisin devreye alınmasıyla belediye, yılda 2,1 milyon kWh temiz elektrik üretmeyi amaçlıyor.

finansman modeli ve ödeme planı:

Proje, Dünya Bankası kaynaklı finansman çerçevesinde yürütülecek. Belediyenin sağladığı bilgiye göre Dünya Bankası’ndan toplam 13 yıl vade imkânı sağlandı; ödeme programı ise üç yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli taksitlendirme olarak planlandı. Yatırım, Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında PUMREP/KABYEP çatısı altında yer alıyor ve böylece ilçedeki GES sayısı üçe yükselmiş oldu.

çevresel faydalar ve yerel etkiler:

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilgili şirketle sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada projenin uzun süredir üzerinde çalışılan bir çevreci yatırım olduğunu belirtti. Işık, "Bu tesiste sağladığımız üretimle yaklaşık 700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz elektrik üreteceğiz" dedi ve hedeflenen çevresel kazanımları şöyle sıraladı: yılda yaklaşık 1.315 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonunun engellenmesi, bu etkinin 60 bin ağacın yıllık karbon tutumuna denk gelmesi ve yılda yaklaşık 740–860 ton kömür yakılmasının önlenebilmesi.

Yeni tesisin inşaatı Gürsu'nun Ericek Mahallesi sınırlarında gerçekleştirilecek. Proje, Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü koordinasyonunda ilerleyecek ve hem ekonomik tasarruf hem de belediyenin karbon nötr olma hedefini destekleyen bir sürdürülebilirlik yatırımı olarak tanımlanıyor.

Mevcut GES projelerinin performansına da değinilen açıklamada, 2025 yılında belediyenin GES gelirinin 7 milyon 250 bin lira olduğu ve bu projelerden yaklaşık 1 milyon 113 bin kWh temiz elektrik üretildiği belirtildi. Yeni tesisle birlikte belediyenin enerji üretim kapasitesi ve çevresel katkısı daha da artacak.

GÜRSU BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ ÜÇÜNCÜ GES PROJESİ İÇİN SON HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. 50 MİLYON LİRA YATIRIM ÜCRETİ İLE HAYATA GEÇEN SON TESİS İÇİN, ‘PROJE VE HİBE LİDERİ’ GÜRSU BELEDİYESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ FONU TEMİN ETTİ. YENİ TESİS İLE YILDA 2,1 MİLYON KWH TEMİZ ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR.