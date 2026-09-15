Yuvacık barajında doluluk yüzde 40, Namazgah yüzde 53

Yuvacık ve Namazgah barajlarında güncel durum:

İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacında kilit rol oynayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı %40 olarak ölçüldü. Kentin diğer önemli su kaynağı Namazgah Barajı'ndaki doluluk oranı ise %53 olarak kayıtlara geçti.

Kayıtlı hacimler ve oranlar:

Yuvacık Barajı'nın tam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olarak belirtilirken, mevcut su miktarı 20,57 milyon metreküp olarak hesaplandı. Bu veriler barajdaki doluluğun %40 düzeyinde olduğunu gösteriyor. Namazgah Barajı için İSU'nun paylaştığı oran %53 şeklinde kayıt altına alındı.

Geçmiş veriler ve izleme:

Yaz döneminde yağışların yeterli olmaması su havzalarındaki hareketliliği artırırken, İSU verileri geçen yıl 8 Eylül'de Yuvacık'taki su seviyesinin %31 olarak kaydedildiğini hatırlatıyor. Yetkililer, şehir içme suyu dengesi açısından barajlardaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

KOCAELİ'NİN İÇME SUYU İHTİYACININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYAN YUVACIK BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 40 OLARAK ÖLÇÜLÜRKEN, NAMAZGAH BARAJI'NDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 53 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.