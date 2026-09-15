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Yuvacık barajında doluluk yüzde 40, Namazgah yüzde 53

Yuvacık Barajı doluluk oranı yüzde 40; tam kapasitesi 51,13 milyon m³ olan barajdaki mevcut su 20,57 milyon m³ olarak hesaplandı, İSU verisi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:27

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Yuvacık barajında doluluk yüzde 40, Namazgah yüzde 53

Yuvacık ve Namazgah barajlarında güncel durum:

İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacında kilit rol oynayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı %40 olarak ölçüldü. Kentin diğer önemli su kaynağı Namazgah Barajı'ndaki doluluk oranı ise %53 olarak kayıtlara geçti.

Kayıtlı hacimler ve oranlar:

Yuvacık Barajı'nın tam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olarak belirtilirken, mevcut su miktarı 20,57 milyon metreküp olarak hesaplandı. Bu veriler barajdaki doluluğun %40 düzeyinde olduğunu gösteriyor. Namazgah Barajı için İSU'nun paylaştığı oran %53 şeklinde kayıt altına alındı.

Geçmiş veriler ve izleme:

Yaz döneminde yağışların yeterli olmaması su havzalarındaki hareketliliği artırırken, İSU verileri geçen yıl 8 Eylül'de Yuvacık'taki su seviyesinin %31 olarak kaydedildiğini hatırlatıyor. Yetkililer, şehir içme suyu dengesi açısından barajlardaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

KOCAELİ&#039;NİN İÇME SUYU İHTİYACININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYAN YUVACIK BARAJI&#039;NDA DOLULUK ORANI...

KOCAELİ'NİN İÇME SUYU İHTİYACININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYAN YUVACIK BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 40 OLARAK ÖLÇÜLÜRKEN, NAMAZGAH BARAJI'NDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 53 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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