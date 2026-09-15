Saray'da tarım müdürlüğünde bayrak değişimi

görev süresi ve veda:

Seyide Yılmaz, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini tamamlayarak Kırklareli'nin Vize ilçesine İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Yılmaz yayımladığı veda mesajında Saray'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

yeni atama ve vekâlet düzenlemesi:

Seyide Yılmaz'ın Vize'ye atanmasının ardından, Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini vekâleten Veteriner Hekim Selçuk Çekici yürütecek. Kurumdaki görev değişikliği, vekâleten atama ile düzenlenmiştir.

Yılmaz mesajında, 2020'den bu yana Saray'da mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ve ülke tarımına, özellikle Saray'a katkı sunmak için elinden gelenin fazlasını vermeye gayret ettiğini ifade etti. Devir teslim sürecinde teşekkür ve iyi dileklerin öne çıktığı belirtildi.

SARAY İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ SEYİDE YILMAZ, KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI.