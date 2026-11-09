Gürültü paniği: dere yatağında 103 koyun telef oldu

olayın gelişimi:

Erzincan'ın Dereyurt köyünde meydana gelen olayda, Ayşenur Yıldız'a ait 45 ve Burak Has'a ait 58 koyun, Erzincan-Gümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı sesten ürkerek panikle kaçmaya başladı.

Panik halinde yönelen sürü dar bir dere yatağına girdi. Dar alanda üst üste yığılan hayvanlar yaşanan izdiham sonucunda sıkıştı ve nefessiz kalarak toplam 103 koyun boğularak telef oldu.

bölgeye sevk edilen ekipler:

Olayın ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu ve durumu kayıt altına aldı.

İki yetiştiriciyi etkileyen olay, hem can kaybı hem de önemli bir maddi zararla sonuçlandı; yetkililer incelemeyi sürdürüyor.

ERZİNCAN’IN DEREYURT KÖYÜNDE MOTOSİKLETLERİN ÇIKARDIĞI SESTEN KORKARAK KAÇIŞAN 103 KOYUN, DERE YATAĞINDA SIKIŞARAK BOĞULDU