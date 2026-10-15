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Gürün'de çarpışma sonrası hızlı müdahale: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Gürün Atatürk Bulvarı'nda iki aracın karıştığı kazada sürücüler E.A. ile M.A. ve yolcular S.A. ile E.A. yaralandı; ilk müdahale yapıldı, sağlık durumları iyi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gürün'de çarpışma sonrası hızlı müdahale: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Gürün'de çarpışma sonrası hızlı müdahale: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Gürün ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, E.A. yönetimindeki 79 AL 916 plakalı Fiat ile M.A. idaresindeki 07 BFA 474 plakalı Volkswagen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin yanı sıra Fiat marka araç içerisinde bulunan S.A. ve E.A. yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından dört yaralı ilçe hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İnceleme ve güvenlik uyarısı:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, benzer kazaların önlenmesi için dikkatli olunmasını vurguladı.

Sivas’ta iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Sivas’ta iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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