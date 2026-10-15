Gürün'de çarpışma sonrası hızlı müdahale: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Gürün ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, E.A. yönetimindeki 79 AL 916 plakalı Fiat ile M.A. idaresindeki 07 BFA 474 plakalı Volkswagen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin yanı sıra Fiat marka araç içerisinde bulunan S.A. ve E.A. yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından dört yaralı ilçe hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İnceleme ve güvenlik uyarısı:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, benzer kazaların önlenmesi için dikkatli olunmasını vurguladı.

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