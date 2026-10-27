Güven ve bilinirlikte Folkart fark yaratıyor

araştırma sonuçlarının genel görünümü:

Folkart’ın 2026 yılı için Color Research & Consultancy Araştırma ve Danışmanlık tarafından İzmir genelinde gerçekleştirilen Marka Algı Araştırması, markanın kentteki güçlü konumunu net rakamlarla ortaya koydu. Araştırmada Folkart %96,3 bilinirlik ile ilk sırada yer aldı; en yakın rakibin bilinirlik oranı ise %26,7 olarak ölçüldü ve iki marka arasında 69,6 puanlık bir fark oluştu.

güven, tercih ve kent katkısı:

Araştırmanın dikkat çeken diğer bulgusu güven algısıydı. Katılımcıların %95,9u Folkart’ı güvenilen bir marka olarak nitelendirirken, en yakın rakibin güven oranı %25,8 düzeyinde kaldı; bu alanda Folkart, rakibinin 70,1 puan önünde yer aldı. Güven ve bilinirlikteki yüksek düzeyin tercih davranışına yansıması da belirgindi: katılımcıların %94,1i Folkart’ı tercih edeceğini belirtirken, markanın İzmir’e katkı sağladığını ifade edenlerin oranı %95,6 olarak kaydedildi.

İzmir halkının Folkart’ı kent katkısı açısından değerlendirmesinde öne çıkan alanlar arasında mimari, prestij, ekonomi, kentsel gelişim, sosyal yaşam ve istihdam gibi başlıklar yer aldı; bu da markanın şehirle kurduğu bağlantının çok boyutlu olduğunu gösteriyor.

yönetimden değerlendirme:

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, araştırma sonuçlarına ilişkin olarak şirketin uzun vadeli çabalarının karşılığını aldığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Folkart olarak yalnızca yapılar üretmiyoruz; verdiğimiz söz, ortaya koyduğumuz kalite ve insanlara yaşattığımız deneyimle güven inşa ediyoruz. Bugün ulaştığımız yüksek bilinirlik, güven, tercih ve itibar düzeyi, yıllar boyunca ortaya koyduğumuz çalışmaların güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu sonuçların arkasında tasarımdan şantiyeye, satıştan müşteri deneyimine kadar büyük bir ortak emek var. Folkart’ın marka değerini her gün daha ileriye taşıyan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İzmir’e değer katmaya ve bize duyulan güveni daha da güçlendirmeye devam edeceğiz".

Yönetim değerlendirmesi, araştırma verileriyle tutarlı bir şekilde Folkart’ın alandaki liderliğinin hem niceliksel (bilinirlik, güven, tercih) hem de niteliğe dayalı (kent katkısı, deneyim) göstergelerle desteklendiğini işaret ediyor. Şirketin bu algıyı korumak ve geliştirmek için tasarım, inşaat süreçleri ve müşteri deneyimi alanlarında sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekiliyor.

Sonuç olarak, araştırma Folkart’ın İzmir pazarında rakiplerinden belirgin şekilde ayrıştığını ortaya koyuyor; yüksek bilinirlik ve güven oranları ile beraber tercih edilme ve kent yararına katkı algısının da güçlü olması, markanın bölgedeki konumunu pekiştiriyor.

FOLKART YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESUT SANCAK