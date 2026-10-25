Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Güvenli adımlar: Bilecik'te 90 öğrenciye trafik eğitimi

Atatürk İlkokulu'nda yürütülen 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesiyle Bilecik'te 90 öğrenciye Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü trafik eğitimi verdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Güvenli adımlar: Bilecik'te 90 öğrenciye trafik eğitimi

Eğitim çalışması:

Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören 90 öğrenci için düzenlenen trafik güvenliği eğitimi, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında gerçekleştirildi. Eğitimler, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince verildi ve öğrencilerle doğrudan iletişim kurularak temel trafik kuralları aktarıldı.

eğitimin içeriği:

Eğitimde öğrencilere yaya davranışları, tabela ve işaretlerin anlamları, güvenli karşıdan geçiş teknikleri gibi temel konular öğretildi. Ayrıca trafikte karşılaşılabilecek durumlara karşı alacakları önlemler ve günlük yaşamda uymaları gereken kurallar üzerinde duruldu.

amaç ve beklentiler:

Programın hedefi, çocukların trafikte bilinç seviyesini yükseltmek ve saygı temelli davranışları benimsemelerini sağlamak olarak açıklandı. Eğitimin, öğrencilerin güvenli hareket etme becerilerini artırarak okul ve çevresindeki trafik risklerini azaltması amaçlanıyor.

Okul ile emniyet yetkililerinin iş birliğiyle yürütülen bu tür faaliyetlerin devam ettirilmesi planlanıyor; uygulamalı anlatım ve görsel materyallerle öğrenimin pekiştirilmesine önem verildi.

BİLECİK&#039;TE 90 ÖĞRENCİYE ‘TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ&#039;

BİLECİK'TE 90 ÖĞRENCİYE ‘TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ'

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı
images

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı
images

Mirasın altınları: Adıyaman'da gelin ve görümce arasında kavga
images

Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'lerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

Ziya Gökalp'in mirasını genç nesle taşımak için program başlattı

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı

Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı