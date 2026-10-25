Güvenli adımlar: Bilecik'te 90 öğrenciye trafik eğitimi

Eğitim çalışması:

Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören 90 öğrenci için düzenlenen trafik güvenliği eğitimi, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında gerçekleştirildi. Eğitimler, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince verildi ve öğrencilerle doğrudan iletişim kurularak temel trafik kuralları aktarıldı.

eğitimin içeriği:

Eğitimde öğrencilere yaya davranışları, tabela ve işaretlerin anlamları, güvenli karşıdan geçiş teknikleri gibi temel konular öğretildi. Ayrıca trafikte karşılaşılabilecek durumlara karşı alacakları önlemler ve günlük yaşamda uymaları gereken kurallar üzerinde duruldu.

amaç ve beklentiler:

Programın hedefi, çocukların trafikte bilinç seviyesini yükseltmek ve saygı temelli davranışları benimsemelerini sağlamak olarak açıklandı. Eğitimin, öğrencilerin güvenli hareket etme becerilerini artırarak okul ve çevresindeki trafik risklerini azaltması amaçlanıyor.

Okul ile emniyet yetkililerinin iş birliğiyle yürütülen bu tür faaliyetlerin devam ettirilmesi planlanıyor; uygulamalı anlatım ve görsel materyallerle öğrenimin pekiştirilmesine önem verildi.

BİLECİK'TE 90 ÖĞRENCİYE ‘TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ'